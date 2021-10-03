Temaslı Öğrencilerin ve Aşısızların Karantina Süreleri Değiştirildi!

Temaslı öğrencilerin ve aşısızların karantina süreleri güncellendi. Koronavirüs rehberinde yapılan değişikliğe göre yeni tip koronavirüs temaslısı olup semptom (belirti) göstermeyen aşısız ya da eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı.

Temaslı Öğrencilerin ve Aşısızların Karantina Süreleri Kısaltıldı

AA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, koronavirüs rehberinde bir değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik ile birlikte COVID-19 temaslısı olup belirti göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs rehberinin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" bölümünü güncelledi. Güncellenen rehbere göre aşısız ya da eksik aşılı koronavirüs temaslısı kişilerin karantinası herhangi bir semptom göstermemeleri halinde PCR testi yapılmadan onuncu günde sona erecek.

Koronavirüs temaslısı olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina döneminde de herhangi bir belirti gösterip göstermediği de takip edilecek. Belirti görülmeyen öğrencilere karantinanın beşinci gününde PCR testi uygulanacak. PCR testinin negatif çıkması halinde karantina sona erecek ve öğrenciler okuluna devam edebilecek. PCR testi uygulanmadığı takdirde öğrencinin karantina süreci 10. günde bitecek.

Hastaneye Yatmayı Önlemede En İyi Aşı Belli Oldu

Araştırmacılar, 2021 yılının mart ayından ağustos ayının ortasına kadar 18 eyaletteki 21 hastanede 3.600'den fazla hastanın verilerini inceledi. Yapılan araştırma, Moderna aşının hastaneye yatmayı önlemede en iyi COVID-19 aşısı olduğunu ortaya çıkardı.

ABD'de gerçekleştirilen araştırmaya göre ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşının hastaneye yatmayı önleme oranı yüzde 93 seviyesinde. BioNTech aşısının hastaneye yatmayı önleme oranının yüzde 88 olduğu ortaya çıktı. Johnson&Johnson aşısının koruma oranının ise yüzde 71 olduğu açıklandı.

Uzmanlar, Moderna aşısının etkinliğinin daha uzun süre olmasının nedenleri arasında daha yüksek mRNA içeriği, aşılanan insanların arasındaki farklılıklar ve iki doz arasındaki farklılıkların yer aldığını ileri sürdü.

Araştırmacılar, koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olsa da söz konusu koronavirüs aşılarının hastaneye yatmaya karşı oldukça etkili olduğunu açıkladı. Aşı yaptırmanın oldukça önemli olduğunun altını çizen sağlık yetkilileri, aşı yaptırmayan kişilerin hastaneye yatma ve ölüm riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ifade etti.