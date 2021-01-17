COVID-19 İçin Temassız Kapı Zili Geliştirildi!

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde kapı zili gibi çok sayıda insanın temas ettiği yerlere dokunmak oldukça tehlikeli. Koronavirüse yakalanan bir kişinin dokunduğu zile dokunduğunuzda virüse yakalanma ihtimaliniz yüksek. Alarm.com, teması en aza indirmek için temassız kapı zili geliştirdi. Touchless Video Doorbell olarak isimlendirilen zil ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Temassız Kapı Zili Özellikleri ve Fiyatı

COVID-19 salgını döneminde kapı zilleri, en az ATM’ler kadar tehlikeli durumda. Gün içerisinde eve gelen misafirler, evde yaşayanlar ve kargo çalışanları zile dokunuyor. Bu da virüse yakalanma ihtimalini önemli ölçüde arttırıyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli güvenlik şirketi Alarm.com, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında zile teması en aza indirgeyecek bir çözüm geliştirdi.

Touchless Video Doorbell olarak isimlendirilen zil, herhangi bir temas olmadan çalabiliyor. Cihaz sahip olduğu kamera sayesinde kapıya gelen insanları tespit edebiliyor ve bu sayede otomatik olarak zili çalabiliyor. Cihazın üzerinde yer alan kamera 150 derecelik görüş açısına sahip ve 1080p yani Full HD çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Akşam ve gece olduğunda kapıya gelen kişilerin algılanabilmesi için cihaza kızılötesi gece görüşü eklendi. Böylece karanlık ve aydınlık ortamlarda herhangi bir sorun olmadan otomatik olarak zilin çalması mümkün oluyor.

Cihaz sadece zil çalmak ile sınırlı kalmıyor aynı zamanda ev sahibinin akıllı telefonuna bir bildirim de gönderiyor ve herhangi bir hırsızlığa karşı video kaydı alabiliyor. Ayrıca aşağıda yer alan tanıtım videosunda da görebileceğiniz üzere ev sahibi akıllı telefon aracılığı ile kapıya gelen misafire mesajlarını iletebiliyor.

Cihazda yer alan kameranın kapıya gelen kişileri algılayabilmesi için insanların doğru yerde durması gerekiyor. Geliştirici ekip, buna çözüm olarak cihazın yanında bir de paspas veriyor. Paspas doğru yerde konumlandırıldığında ve kapıya gelen insanların paspasın üzerinde durduğunda bu sorun ortadan kaldırılmış oluyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirdikleri cihazı “Ticari olarak temin edilebilen, herhangi bir temas gerektirmeden çalan ilk görüntülü kapı zili" olarak nitelendiriyor. Şirket çalışanlarının temel amacı, halk sağlığı risklerini minimuma indirmek, ev ziyaretlerini ve teslimatları herkes için daha güvenli bir hale getirmek.

Geliştirilen cihaz özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde çok büyük bir öneme sahip. 200 dolar (yaklaşık 1495 TL) fiyat etiketine sahip olan cihaz şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde satılıyor. Cihazın tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.