Yapay Zeka Artık Köpek Eğitmek İçin Kullanılacak!

Yeni tip koronavirüsle birlikte evde çalışmaya başlamanın en iyi yanı, evcil hayvanlarla daha fazla vakit geçirme fırsatına sahip olmaktır ancak dünya normale döndüğünde insanların da eski çalışma sistemlerine dönmesi gerekecektir. Bu büyük bir sorun gibi görünebilir fakat yapay zekadaki ilerlemeler sayesinde evde değilken bile köpek eğitmek mümkün hale geliyor

Köpek Eğitmek İçin Yapay Zekanın Yardımı Alınacak

Yeni tip koronavirüsle beraber evde çalışmaya başladıysanız muhtemelen bunun iyi yanlarının da olduğunu fark etmişsinizdir. Evinizde bir evcil köpeğiniz varsa onu eğitmek için çok daha fazla zamanınız olmuştur. Bu şimdilik bir sorun oluşturmasa da dünya normale döndükten sonra evcil köpeğinizle vakit geçirmek için yeterli zamanınızın olmayacağının farkındasınızdır.

Karantina sonrasında günün büyük bir kısmında köpeğinizi evde bırakmanızın gerekeceğini biliyor ve bunun için endişeleniyorsanız AI (Yapay Zeka) kullanılarak geliştirilen yeni bir aracın olduğunu bilmek sizi mutlu edebilir.

Kolorado Eyalet Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen bir proje, köpeğinizi siz evde değilken bile eğitmenin mümkün hale gelmesini sağlıyor. How YouTube Shook Up TV and Create a New Generation of Stars kitabının yazarı Chris Stokel Walker tarafından öğrenilen ve New Scientist tarafından paylaşılan çalışma, köpeklere komut veren ve onları verilen komutu uygulayıp uygulamadığını kontrol edebilen bir prototip cihazı içeriyor. Bu cihaz köpekleri ödüllendirme tekniği ile eğitmeyi başarıyor.

Projenin yazarlarından biri olan Tom Cavey, Digital Trends’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Köpeklerin olumlu davranışlarını takip etmek ve onları ödüllendirmek için makine öğrenimini kullanan bir cihaz geliştirdik. Bir köpek istenin bir eylemi uzun bir süre yerine getirirse cihaz bir ödül veriyor. Bu, Nvidia Jetson Nano adı verilen küçük bir bilgisayar kullanılarak gerçek zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Cihaz, herhangi bir kontrol sisteminden bağımsız olarak çalışıyor ve canlı kayıt almamıza ve köpeğin eş zamanlı olarak ne yaptığını anlamamızı sağlıyor. Köpek otur veya uzan gibi belirli komutları yerine getiriyorsa bu iyi bir davranış olarak algılanıyor ve köpek ödüllendiriliyor.”

Projenin yazarlarından Jason Stock, teknolojinin ticarileştirme planlarına ilişkin açıklamasında cihazın düşük maliyetli donanım ve yazılım bileşenlerinden oluştuğunu söyledi. Bu, teknolojinin ticarileştirme amacı taşıdığını ve müşterilere uygun fiyatlı olarak satılabileceği anlamına geliyor.