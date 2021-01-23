Bu Temassız Teknoloji, Asansör Düğmelerine Basma Zorunluluğunu Bitiriyor

Yeni tip koronavirüsle birlikte birçok alışkanlıkta değişikliğe gitmek zorunda kalındı. Eskide bırakmamızın gerektiği bu alışkanlıklardan bir tanesi de insanların temas ettiği yerlere temas etmekten kaçınmak oldu. İnsanların söz konusu alışkanlıktan kurtulması için sayısız temassız teknoloji geliştirildi ve son örnekten de anlaşılacağı üzere bu teknolojilere şimdi bir yenisi daha katılıyor.

Yeni Temassız Teknoloji, Asansörde Temasta Bulunmayı Engelliyor

Çin’in Vuhan kentinden başlayarak dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüsten sonra salgın sona erdiğinde dahi kullanılmaya devam edilebilecek sayısız teknoloji geliştirildi. Bu teknolojiler genellikle insanların temasta bulunma gereksinimini en az seviyede tutmaya yönelik teknolojilerden oluştu. Örneğin geçtiğimiz günlerde COVID-19 için temassız kapı zili geliştirilmiş ve bu temassız kapı zili, Touchless Video Doorbell olarak isimlendirilmişti.

Cihaz sahip olduğu kamera sayesinde kapının önüne gelen insanları tespit edebiliyor ve bu sayede kapı zilinin gelen kişi tarafından çalınmasına gerek kalmadan otomatik olarak çalmasına olanak sunuyordu. Cihazın üzerindeki kamera 150 derecelik bir görüş açısına ve Full HD çözünürlükte kayıt alma yeteneğine sahip olduğundan ve buna ek olarak gece görüşü özelliğinin bulunmasından ötürü gece ve gündüz fark etmeksizin günün herhangi bir zaman diliminde kapının önüne birisi geldiğinde zil otomatik olarak çalıyordu.

Salgınla birlikte dokunulması risk oluşturan kapı ziline benzer şekilde asansör düğmeleri de aynı sorunu teşkil ediyor. Asansörlerde yer alan düğmelerin oluşturduğu riski kaldıran bu teknoloji ise düğmenin üzerine basma mecburiyetini ortadan kaldırıyor. Asansöre binen kişi söz konusu teknoloji sayesinde parmağını düğmenin önüne getirdiğinde düğmeye basmak yerine uzaktan basıyormuş gibi yapabilir.

Teknoloji, hareket sensorunu kullanarak çalışıyor. Böylece doğrudan bir temasa ihtiyaç duymuyor. Dokunuşları belirli bir mesafeye kadar tespit etme yeteneğine sahiptir. Teknolojinin arkasındaki ekip, temassız etkileşim teknolojisinin çeşitli hareketlerle de çalışabileceğini söylüyor. Düğmenin çalışması için kaydırma hareketi yapmak gerekiyorsa sistem bunu kolaylıkla tespit edebilir.

Temassız etkileşim teknolojisi, COVID-19’la beraber meydana gelen sorunu ortadan kaldırmak için iyi bir çözümmüş gibi görünüyor. Siz bu teknoloji ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.