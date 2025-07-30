Temmuz 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

Türk-İş yeni bir rapor yayınladı. Paylaşılan rapor ile birlikte Temmuz 2025 tarihinde açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. Ayrıca bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de açıklandı. Peki, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?

Temmuz 2025'te Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kaç Oldu?

Türk-İş tarafından paylaşılan bilgilere göre 2025 yılının temmuz ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik çekirdek ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için harcaması gereken aylık gıda harcaması 26 bin 413 TL seviyesine yükseldi. Açlık sınırı 2025 yılının haziran ayında 26 bin 115 TL seviyesindeydi.

Temmuz 2025'te yoksulluk sınırının 86 bin 36 TL olarak açıklandı. Yoksulluk sınırı geçtiğimiz ay 85 bin 65 TL'ydi. Yoksulluk sınırında da önemli bir artışın yaşandığını görüyoruz. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,14, 12 aylık yüzde 37,32, yıllık ortalama yüzde 42,60 olarak hesaplandı.

Temmuz ayında bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 33 bin 982 TL'ye yükseldi. 15-19 yaş grubu çocuk gıda harcamasının 7 bin 756 TL, 4-6 yaş grubu çocuk gıda harcamasının ise 4 bin 274 TL olduğu belirtildi.