AnTuTu Temmuz Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Temmuz ayının en iyi Android telefonları neler? Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından geçtiğimiz ayın en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listede amiral gemisi akıllı telefonlar yer aldı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Temmuz Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Black Shark 4 Pro (854.439) Nubia Red Magic 6 Pro (831.163) OnePlus 9 Pro (822.338) Oppo Find X3 Pro (818.309) Realme GT (808.852) OnePlus 9 (807.935) Vivo X60 Pro+ (806.746) iQOO 7 (806.625) Meizu 18 (790.387) Xiaomi Mi 11 Ultra (787.450)

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, Temmuz 2021 en iyi Android telefonlarını sıraladı. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin tamamını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 işlemcisi oluşturuyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan haziran ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında Black Shark 4 Pro modeli yer almayı başardı. Gücünü Snpdragon 888 işlemcisinden alan cihazda 16 GB RAM bulunuyor. Büyük bir başarının altına imza atan cihaz, 854 bin 439 puan aldı.

Listenin ikinci sırasında Nubia Red Magic 6 modeli yer aldı. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan cihazda 12 GB RAM mevcut. Teknik özelliklerinin yanı sıra şık tasarımı ile de dikkat çeken cihazın 831 bin 163 puan aldığı açıklandı.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında 822 bin 338 puan ile OnePlus 9 Pro konumlandı. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM bulunuyor. Dördüncü sırada 818 bin 309 puan ile Oppo Find X3 Pro yer aldı.

808 bin 852 puan alan Realme GT, Antutu tarafından paylaşılan listenin beşinci sırasında yer aldı. Paylaşılan listenin altıncı sırasında 807 bin 935 puan alan OnePlus 9 bulunuyor. Vivo X60 Pro+ ise 705 bin 746 puan alarak yedinci sırada konumlandı.

Sekizinci sırada iQOO 7 yer aldı. 806 bin 625 puan alan iQOO 7'de Snapdragon 888 işlemcisi ve 12 GB RAM bulunuyor. Paylaşılan listenin dokuzuncu sırasında Meizu 18 yer alırken onuncu sırada ise Xiaomi Mi 11 Ultra yer aldı.