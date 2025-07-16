2123 TL Değerindeki 3 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine yardım eden Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, temmuz ayının sonunda Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 31 Temmuz 2025 tarihinde kütüphaneden altı farklı oyun ayrılacak. Bunlar arasında Kunitsu-Gami: Path of the Goddess da bulunuyor. Capcom tarafından geliştirilen aksiyon strateji oyunu geçtiğimiz yıl satışa sunuldu.

2024 yılının nisan ayında satışa sunulan Gigantic de Game Pass'in kütüphanesinden ayrılacak. Abstraction Games tarafından geliştirilen Gigantic, MOBA oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 5'er kişilik iki takımın mücadelesine tanık olduğumuz yapımda pek çok karakter bulunuyor.

2024 yapımı Turnip Boy Robs a Bank'in de Game Pass'ten kaldırılacağı açıklandı. Shoot 'em up türündeki oyun, çizgi film tarzı grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor. 31 Temmuz'da abonelik hizmetinin kütüphanesinden kaldırılacak altı oyun şu şekilde:

31 Temmuz'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar