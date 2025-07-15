Tam 9 Efsane Oyun Yakında Xbox Game Pass’e Geliyor!

Microsoft, her ayki geleneğini sürdürerek Temmuz 2025'in ikinci yarısında Xbox Game Pass kütüphanesine katılacak yeni oyunları açıkladı. Son dönemde oyun duyurularını ayın ilk ve ikinci haftası olmak üzere iki ayrı dalga halinde yapan şirket, ayın ilk oyunlarını zaten duyurmuştu. Şimdiyse 15 Temmuz itibarıyla Game Pass'e eklenecek yapımlar netleşti.

Temmuz ayının geri kalanında Xbox Game Pass kütüphanesini zenginleştirecek yeni oyunlar, farklı tür ve temaları bir araya getirerek çeşitlilik sunuyor. Listenin dikkat çeken yanı ise, hem yakın zamanda öne çıkan hem de geniş oyuncu kitleleri tarafından beğenilen yapımları bir arada içermesi. İşte detaylar!

Xbox Game Pass Temmuz 2. Dalga Oyunları

Microsoft, Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunları nihayet duyurdu. Listede High On Life, RoboCop: Rogue City ve Wuchang: Fallen Feathers gibi dikkat çekici yapımlar yer alıyor. İşte eklenecek tüm oyunlar ve çıkış tarihleri:

Tarih Oyun Platformlar 15 Temmuz High On Life Bulut, Konsol ve PC 17 Temmuz RoboCop: Rogue City Bulut, PC ve Xbox Series X|S 17 Temmuz My Friendly Neighborhood Bulut, Konsol ve PC 18 Temmuz Back to the Dawn Bulut, Konsol ve PC 22 Temmuz Abiotic Factor Bulut, PC ve Xbox Series X|S 23 Temmuz Wheel World Bulut, PC ve Xbox Series X|S 24 Temmuz Wuchang: Fallen Feathers Bulut, PC ve Xbox Series X|S 29 Temmuz Grounded 2 (Oyun Önizlemesi) Bulut, PC ve Xbox Series X|S 1 Ağustos Farming Simulator 25 Bulut, Konsol ve PC

Xbox Game Pass Oyunları Nasıl Oynanır?

Microsoft'un kapsamlı oyun hizmeti Game Pass'e, hem konsol hem de bilgisayar üzerinden kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Bir PC oyuncusuysanız, tek yapmanız gereken Windows işletim sistemli bilgisayarınıza Xbox uygulamasını indirmek ve ardından "Game Pass" kataloğuna göz atmak. Bu katalogda hem en yeni eklenen yapımları hem de mevcut listedeki diğer popüler oyunları keşfedebilirsiniz.

Eğer bir Xbox konsolu sahibiyseniz, hizmete doğrudan ana ekranınızdan ulaşabilirsiniz. Her iki platformda da Game Pass'in sunduğu avantajlardan faydalanabilmek için Game Pass Ultimate veya Standard üyeliğinizle oturum açmanız yeterli.

PC ve konsol için güncel aylık Game Pass üyelik ücretleri şu şekilde belirlenmiştir:

Sadece PC Sürümü: 209 TL

PC & Xbox Sürümü (Ultimate): 309 TL

Konsol Core Sürümü: 175 TL

Konsol Standart Sürümü: 249 TL

Peki siz Xbox Game Pass'in temmuz ayı oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...