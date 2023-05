Temmuz Ayında Bir PlayStation Oyunu Daha PC'ye Gelebilir!

En son PlayStation Showcase etkinliği geldi geçti ve bazı harika duyurulara rağmen, birinci parti oyun duyurularının eksikliği birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. İnsanların görmeyi beklediği duyurular arasında yeni PC portları vardı ve görünüşe göre bunlardan en az birinin sunumda yer alması bekleniyordu.

ResetERA forumlarında bildirildiği üzere, geçmişteki sızıntılarının doğru çıkmasıyla güvenilir olduğunu kanıtlayan The Snitch, Temmuz ayında PC'ye gelecek bir AAA PlayStation portu olduğunu belirtti. Sızıntı yapan kişi konuyla ilgili başka bir şey eklemedi, bu nedenle hangi oyunun PC'ye geleceğini bilmiyoruz.

Hangi PlayStation Oyunu PC'ye Geliyor?

Temmuz ayındaki PC'ye gelecek oyun Ghost of Tsushima'dan Gran Turismo 7'ye, Ratchet and Clank: Rift Apart'tan Horizon: Forbidden West'e kadar her şey olabilir.

Eğer sızıntı doğruysa Haziran ayında bazı gelişmeler görebiliriz. Öyle ki Temmuz ayında gerçekten de bir PlayStation PC portu geliyorsa, duyurusu çok uzak bir gelecekte olmayacaktır.

Peki siz yakın gelecekte hangi eski PlayStation özel oyununu PC'de görmeyi bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.