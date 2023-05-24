PlayStation Showcase 2023 Etkinliği: Yeni Oyunlar ve Daha Fazlası

Bu yılın en büyük oyun etkinliklerinden biri olan PlayStation Showcase 2023 gerçekleştirildi. Binlerce kişi tarafından canlı olarak tanıtılan etkinlikte eski ve yeni birçok yeni oyun markasıyla tanıştık.

PlayStation Showcase 2023 etkinliği kapsamında tanıtılan oyunları sizin için derledik.

PlayStation Showcase 2023 Tanıtılan Oyunlar

Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake

Gelmiş geçmiş en ünlü oyun serilerinden olan Metal Gear Solid, yeni oyunuyla birlikte geri dönüyor. Birçok kişiye göre hem mekanikleri hem de hikayesiyle oldukça başarılı bir oyun olarak görülen Metal Gear Solid 3: Snake Eater, remake yapımla birlikte yeniden oyuncularla buluşacak.

İlk defa PlayStation Showcase 2023 etkinliğinde duyurulan yeni oyun hakkında oldukça az bilgi bulunuyor. MGS 3 Remake, PlayStation 5 için çıkış yapacak. Oyun için herhangi bir çıkış tarihi duyurulmadı.

Final Fantasy XVI

Oyun sektörünün en uzun soluklu serilerinden olan Final Fantasy, 16. oyunuyla birlikte devam ediyor. Merakla beklenen aksiyon RPG oyunu, 22 Haziran 2023 tarihinde PlayStation 5 için çıkış yapacak. Oyun, PlayStation üzerinde satışa sunuldu.

Alan Wake 2

Korku-gerilim janrasının en ikonik serilerinden biri olan Alan Wake, ikinci oyunuyla beraber devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilk defa karşımıza çıkan Alan Wake 2 için çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu.

17 Ekim 2023 tarihinde çıkış yapması planlanan oyundan bazı oynanış görüntüsü kesitleri de paylaşıldı. Ancak hikayeyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Alan Wake 2 için ön siparişler açıldı.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed serisinin merakla beklenen yeni oyunu Mirage için sonunda çıkış tarihi paylaşıldı. Ufak bir tanıtım videosu ile Showcase 2023'te yerini alan oyunun 12 Ekim 2023 tarihinde çıkış yapacağı açıklandı.

Resident Evil 4 VR Mode

Etkinliğin öne çıkan oyunlarından biri de PlayStation VR2 için Resident Evil 4 VR Mode oldu. Şu an geliştirilme aşamasında olan oyun, yakın zamanda çıkış yapan remake yapımın üzerine inşa edilecek. Oyunun çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Helldivers 2

Uzay temelli yeni bir oyun olan Helldivers 2, uzaylı istilasına karşı çok oyunculu FPS oyunu olarak tanıtıldı. Oynanış açısından Battlefield serisine benzeyen serinin ikinci oyununda amacımız, böceksi uzaylılara karşı bölgeleri savunmak.

Helldivers 2, bu sene PS 5 için çıkış yapacak

Immortals of Aveum

Geçtiğimiz aylarda ilk defa karşımzıa çıkan Immortals of Aveum, son yıllarda Ghostwire: Tokyo gibi yapımlarla yeniden yükselişe geçen sihir temelli oynanışı kendine temel olarak alıyor.

Fantastik bir dünyada geçen oyunda çeşitli sihirlere kullanarak düşmanlarınıza elimine etmeye çalışıyorsunuz. Tek oyunculu, hikayeli olarak tasarlanan oyunun görsellik ve oyun mekanikleri açısından oldukça ilginç olduğunu söylemek mümkün. 20 Temmuz'da çıkış yapacak oyun bugünden itibaren erken erişimle satın alınabiliyor.

Dragon's Dogma 2

CAPCOM'un özellikle Asya pazarında sevilen oyunlarından olan Dragon's Dogma, yeni oyuna kavuşuyor. Çevrim içi oyunların ardından nihayet Dragon's Dogma 2 geliyor. İlk defa PlayStation Showcase 2023 etkinliğinde gördüğümüz oyun hakkında herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı.

Phantom Blade

Oldukça ilginç bir tasarıma ve Japon estetiğine sahip olan Phantom Blade, Cruelman Studio tarafından geliştirildi. Souls-like tasarımı ile Hack n Slash oyun mekaniklerinin oldukça hareketli bir formda birleştirildiği oyun, görselliği ve atmosferiyle de oldukça ilgi çekiyor.

İlk defa PlayStation Showcase 2023 etkinliğinde karşımıza çıkan oyun hakkında daha fazla detay bulunmuyor.

Sword of the Sea

Journey'in yapımcıları tarafından geliştirilen yeni atmosfer ve hissiyat oyunu Sword of the Sea, oyuncuları mistik bir dünyanın sırlarını keşfetmeye ve kumlar arasında epik bir maceraya davet ediyor.

PlayStation Showcase 2023'te Tanıtılan Diğer Oyunlar