Oyun ve Müzik Odaklı Kulaklık Tanıtıldı! 60 Saat Pil Ömrü Sunuyor

TEMPT, çok geniş bir kullanım amacına hitap eden yeni kulaklığı Thunder Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Özel ekolayzer modları ile gelen kulaklık hem müzik dinleme hem oyun için kullanılabiliyor. Diğer kullanım şekillerine göre özelleştirmeler yaparak en iyi deneyimi elde etmeyi mümkün hâle getiriyor.

TEMPT Thunder Pro'nun Özellikleri Neler?

Sürücü: 13 mm dinamik sürücüler

13 mm dinamik sürücüler Düşük Gecikme Modu: 45 ms düşük gecikmeli oyun modu

45 ms düşük gecikmeli oyun modu EQ Modları: Müzik ve oyun için farklı ekolayzer modları

Müzik ve oyun için farklı ekolayzer modları Bluetooth Sürümü: 6.0

6.0 Çevresel Gürültü Engelleme: Destekliyor

Destekliyor Dokunmatik Kontroller: Destekliyor

Destekliyor IPX5 sertifikası: Ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık

Ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık Pil ömrü: Kulaklıklar tek şarjla 7 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 60 saate kadar kullanım süresi

Kulaklıklar tek şarjla 7 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 60 saate kadar kullanım süresi USB Type-C Bağlantı: Destekliyor

Destekliyor Renk Seçenekleri: Siyah ve yeşil

TEMPT Thunder Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri tek şarjla 7 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusunu da hesaba kattığımızda toplam kullanım süresi 60 saate ulaşıyor. Eğer kulaklıkları genel olarak birkaç saat kullanma eğilimindeyseniz kutuyu sık sık şarj etmeden bunu birkaç gün boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

TEMPT Thunder Pro Su Geçirir mi?

Thunder Pro, IPX5 sertifikası ile geliyor. Bu, kulaklığın sadece terleme ya da farklı yönlerden gelen su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Örneğin spor yaparken terlerseniz ya da sokakta yürürken birden yağmur atıştırmaya başlarsa çok büyük sorun yaşatmayacaktır. Ama bu, onun tamamen su geçirmez olduğu anlamına da gelmiyorr. Havuzda ya da denizde kullanmaktan kesinlikle uzak durmalısınız.

TEMPT Thunder Pro Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Cihaz, 13 mm dinamik sürücü ile geliyor. Burada bilinmesi gereken nokta, sürücü boyutu ne kadar yüksek olursa o kadar fazla havayı hareket ettirdiği. Örneğin 8 mm'lik bir sürücü daha hafif baslar verirken bu kulaklıktaki 13 mm'lik sürücü ise basları daha net şekilde duymanızı sağlayacaktır.

Tabii, burada kaliteyi belirleyen tek unsur sürücü boyutu değil. Ses ayarı da bir o kadar önemli ki TEMPT, size çok çeşitli EQ modları sunarak uğraştığınız aktiviteye göre en iyi deneyime sahip olmanızı amaçlıyor. Thunder Pro muhtemelen oyun oynarken ya da film izlerken patlama seslerini ya da elektronik müziklerdeki vurguları daha etkili hissettirecektir.

TEMPT Thunder Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

TEMPT Thunder Pro için 999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 500 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde vergiler ve ek maliyetlerle birlikte fiyatı 800 TL seviyesine ulaşabilir. Konuya dair açıklamada bulunulmadığını, cihazın farklı bir fiyatla satılmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu not düşelim.

TEMPT Thunder Pro Türkiye'de Satılacak mı?

TEMPT kulaklıklar şu an Türkiye'de satılmıyor fakat Thunder Pro'nun oldukça uygun bir maliyeti var. Ayrıca özellikleri de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini sağlıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak ithalatçı garantili olarak satışa sunulmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, fiyat konusunda olduğu gibi Türkiye'de satılıp satılmayacağı da henüz netlik kazanmış değil. O yüzden planların değişebileceği unutulmamalı.

Editörün Yorumu

TEMPT Thunder Pro'nun ideal bir pil ömrüne sahip olduğunu düşünüyorum. Şarj kutusuyla beraber 2,5 güne varan bir kullanım süresi söz konusu. Fiyatına göre oldukça tatmin edici bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Tabii, suya karşı dayanıklılık konusunda biraz daha iyi olabilirdi. Toza karşı dayanıklı olsaydı da önemli bir artı elde edebilirdi.