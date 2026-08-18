Kameralı AirPods'un İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı (Video)

Apple'ın bir süredir kamera içeren AirPods üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Yeni ortaya çıkan bir video ise markanın üzerinde çalıştığı bu cihazın tam olarak neye benzeyeceğini gözler önüne serdi. Paylaşılan video her ne kadar çok kısa olsa da cihazın nasıl göründüğünün yanı sıra nasıl çalışacağı hakkında da önemli ipuçları ortaya koydu.

Kameralı AirPods Nasıl Çalışacak?

Paylaşılan kısa bir videoda AirPods'un üzerindeki kameranın kitabın kapağını görebilmesi için kulaklığın kamerasını kitaba doğru tuttuğu görüldü. Videoda ayrıca bir sesli anlatıma da yer verildi. Paylaşılan bilgilere göre Apple'ın kullandığı yapay zeka sayesinde kameralı AirPods çevresini görebilecek. Kullanıcı eğer bir şey görür ve onu daha sonra hatırlamak isterse bunu yapay zekadan kaydetmesini isteyebilecek.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

AirPods'ta yer alan kamera, elde ettiği görüntüleri doğrudan yapay zekaya aktaracak. Bu sayede yeni ve gelişmiş Siri de kullanıcının etrafındaki nesneler hakkındaki soruları hızlıca yanıtlayabilecek. Tabii, bu bir kamera ve önü kolaylıkla kapatılabilir. Apple'ın buna göre de bir çözümü olacak. Örneğin uzun saçlı biriyseniz ve saçınızdan dolayı AirPods'un görüş alanı kapanırsa size uyarı gönderecek. Uyarı "Çevrenizdeki şeylere dair en doğru bilgiyi almak için AirPods'unuzun üzerinin kapatılmadığından emin olun" şeklinde olacak.

Kameralı AirPods Ne Zaman Çıkacak?

Kamera içeren AirPods'ların B790 kod adıyla geliştirildiği ileri sürülüyor. Bu kod adı, Apple'ın ürünlerine ilişkin sızıntıları ile bilinen Mark Gurman tarafından da daha önce paylaşılmıştı. Gurman'ın aktardığı bilgilere göre teknoloji devi, yapay zeka destekli kameraya sahip olacak AirPods'u Eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

Zamanlama manidar. Öyle ki Apple, yeni iPhone modellerini de büyük çoğunlukla eylül ayında tanıtma eğiliminde. Bu yılki etkinlikte muhtemelen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra katlanabilir iPhone Ultra'ya da yer verilecek. Apple eğer yeni AirPods'u tanıtmak için de aynı tarihi seçerse oldukça ses getirecek bir etkinliğe imza atabilir.

Kameralı AirPods'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kameralı AirPods'un fiyatı henüz açıklanmadı ama tahminde bulunmak mümkün. Şu an Apple'ın web sitesine baktığımızda AirPods Pro 3'ün resmî fiyatının 15 bin 499 TL olduğunu görüyoruz. Yeni model ise yapay zeka ve kamera özelliklerine sahip olacak. Hâliyle şimdikinden daha yüksek fiyata sahip olması muhtemel. Muhtemelen 18 bin ila 22 bin TL civarında bir fiyat etiketi bekleyebiliriz.

Kameralı AirPods Türkiye'de Satılacak mı?

Apple, giyilebilir cihazlar söz konusu olduğunda Türkiye'deki tüketicilere oldukça önem veren markalar arasında konumlanıyor. Bu nedenle Kameralı AirPods'un da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek. Zaten daha önce AirPods Pro 3, AirPods 4 ve AirPods Max 2 de dahil olmak üzere birçok modelini Türkiye'de satışa sundu. Eğer planlarda değişiklik olmazsa kameralı AirPods da Türk tüketicilerle buluşacaktır.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse kameralı AirPods'un yoğun ilgi ile karşılaşacağını düşünüyorum. Yapay zekanın en çok sevdiğim yönünü sunacağı için ben de merakla bekleyenler arasındayım. Videoda yer alan bilgilere bakılırsa -özellikle onu hatırlatıcı olarak kullanabilmek- verimliliğini bir hayli artıracağını söyleyebilirim. Eğer fiyatı aşırı yüksek olmazsa Türk tüketicilerden de kesinlikle talep görecektir.