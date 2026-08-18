Xiaomi'nin Dev Bataryalı Telefonu Yolda! Şarjı 3 Gün Dayanacak

Xiaomi, bir süredir POCO M8x 5G adlı yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Daha önce işlemcisi açıklanan modelin son olarak batarya özellikleri de paylaşıldı. Peki, POCO M8x 5G pil performansıyla memnun edebilecek mi? İşte ayrıntılar!

POCO M8x 5G Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi ünlü e-ticaret platformu Flipkart aracılığıyla POCO M8x 5G'nin özelliklerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak akıllı telefonun batarya özellikleri açıklandı. Buna göre cihazda 7.900 mAh kapasiteli bir pil mevcut olacak. Şirketin iddiasına göre telefonun bataryası tek şarjla üç güne kadar sorunsuz çalışabilecek.

Bunlara ek olarak telefonun bataryası 45W kablolu şarjı destekleyecek. Hatta yalnızca 30 dakikalık şarjla yaklaşık bir günlük kullanım sağlayabileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra cihazda 22,5 W hızında ters şarj desteği de bulunacak. Bu sayede akıllı telefonunuzu kullanarak başka cihazları da şarj edebileceksiniz.

Bu sonuçların oldukça etkileyici olduğunu söylemek mümkün. Batarya bir akıllı telefonun en kritik bileşenlerinden birisi. Zira cihaz ne kadar güçlü olursa olsun pil kapasitesi yeterli değilse bu özelliklerin pek bir anlamı kalmıyor. Yani 7.900 mAh'lik bir batarya kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek diyebiliriz.

POCO M8x 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.9 inç

Ekran Paneli: LCD

Çözünürlük: HD+

Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 5

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB (Artırılabilir hafıza desteği)

İşletim Sistemi: HyperOS 3

Batarya Kapasitesi: 7.900 mAh

Şarj Özellikleri: 45W kablolu ve 22,5W ters şarj

POCO M8x 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

POCO M8x 5G’nin tanıtımı 21 Ağustos’ta yapılacak. Bu lansmanla birlikte telefonun özelliklerini, fiyatını ve tasarımını resmi olarak öğrenebileceğiz. Ayrıca ülkemizde POCO markasına ait çok sayıda telefon satışta. Bu nedenle yeni modelin tanıtımdan sonra Türkiye’ye gelme ihtimali söz konusu.

POCO M8x 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M8x 5G'nin fiyat etiketini henüz bilmiyoruz. Ancak bazı kaynaklara göre ürün 20.000 rupinin altında (maksimum 10.000 TL) bir fiyata sahip olacak. Buna ülkemizde uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde yaklaşık 20.000 TL'ye denk geldiğini söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Mevcut telefonunun pil performansından memnun olmayan bir kullanıcı olarak POCO M8x 5G’nin batarya özelliklerinin beni fazlasıyla memnun ettiğini söyleyebilirim. 7.900 mAh kapasiteli bataryasının üç güne kadar dayanması fazlasıyla önemli diye düşünüyorum. Bu da şarj aletine olan bağımlılığı en aza indirebilecek önemli bir detay olacak.