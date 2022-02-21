TEMSA’nın Elektrikli Otobüsü İETT Tarafından Test Ediliyor: Menzili 400 Kilometre

İETT, 2022 yılı için 100 adet elektrikli otobüs alımı için bütçe ayırdığını duyurmuştu. 2022 bütçesine koyduğu 100 adetlik elektrikli otobüslerini test eden İETT, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve TEMSA’ya ait olan elektrikli otobüsleri İstanbul’da test etmeye başladı. 400 kilometre menzile sahip 100 elektrikli otobüsün test süreci böylelikle başlamış oldu.

Skoda Transportation ve Sabancı Holding’i bünyesinde bulunduran PPF Group ortaklığıyla faaliyetlerine devam eden TEMSA, İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının elektrikliye dönmesi için katkıda bulunuyor. Türk mühendisler tarafından üretilen Avenue Electron, 250 kW güç ve 2500 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip.

İETT’nin Sitesinde Yer Alan Bilgiler Şöyle:

İETT, 2022 bütçesinde yer alan 100 elektrikli otobüs alımı sürecinde test sürüşlerine devam ediyor. Bu kez Adana’dan getirilen TEMSA marka yüzde 100 elektrikli aracın test süreci başladı. Elektrikli araç firma tarafından İkitelli Garajı’na getirildi. Burada İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demet ve ilgili daire başkanlarının katılımıyla aracın ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

İETT heyeti ve firma temsilcileri elekrikli otobüse binerek önce Halkalı, ardından İkitelli üzerinden Olimpiyat Stadı yerleşkesine gitti. Firma yetkilileri yolculuk sırasında araç hakkında bilgilendirme yaptı.

Aracın 400 kilometre menzilli olduğu, 360 kW kapasiteli bataryaların yazılımlarının da yerli olduğu, talep edilmesi halinde batarya kapasitesinin düşürülebileceği veya artırılabileceği belirtildi. TEMSA’nın 35 koltuk kapasiteli ‘Avenue Electron’ modeli aracının bazı Avrupa ülkeleri tarafından halen kullanılmakta olduğu ifade edildi.

1 Hafta Boyunca Test Edilecek

Test edilen diğer tüm elektrikli araçlar gibi, TEMSA marka elektrikli araç da 1 hafta boyunca üzerine konulan ağırlıklarla birlikte test sürüşü yapacak. İETT, önümüzdeki günlerde başka markalara ait 3 farklı elektrikli aracın da test sürecini başlatacak. Daha sonra elektrikli araç alımı için teknik şartname oluşturulacak. Test ve şartname süreci tamamlandıktan sonra ise 100 adet otobüs alımı için ihale süreci başlatılacak.