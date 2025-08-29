Türk Satıcılar Çinli Dev Sayesinde Küresel Pazara Açılacak

İlginç ürünleri uygun fiyattan satmasıyla bilinen Temu platformu, Türkiye'deki temsilcilik çalışmalarında sona çok yaklaştı. Şu an Türkiye'de resmi olarak faaliyet gösterme hakkına sahip olan dev platform, temsilcilik kaydını resmi olarak tamamladı. Sırada ise İstanbul merkezli bir Temu Türkiye ekibi kurmak var.

Temu'nun Türkiye'de yavaş yavaş kök salmaya başlaması, buradan sıklıkla alışveriş yapan kullanıcılar için iyi bir haber olsa da; Türkiye'nin e-ticaret alanında nam yapmış Trendyol, Amazon ve Hepsiburada gibi servislerin ciddi bir sınavdan geçeceği anlamına da geliyor.

Temu, İstanbul Merkezli Bir Ekip Kuracak

Şirketin hedefi, yerli işletmelere doğrudan milyonlarca kullanıcıya ulaşabilecekleri düşük maliyetli bir kanal sunmak olacak. Bu durum, Temu kullanıcılarının Türkiye'deki stoklardan uygun fiyatlarla ürün satın almasına ve sürecin hızlanmasına zemin hazırlayacak.

Programın başlangıcında sadece davet edilen satıcılar platformun bir parçası olacak. Ancak Temu'nun açıklamasına göre bu uygulama, testlerden sonra kısa süre içinde tüm uygun işletmelerin erişimine açılacak.

Yerelden yerele modelini uygulamaya başlayan tek ülke Türkiye de değil. Halihazırda ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Meksika gibi 30'dan fazla pazarda uygulanıyor.