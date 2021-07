Tencent Crytek'i Satın Almak İçin Yüz Milyonlarca Doları Gözden Çıkardı

Video oyunu dünyasını yakından ilgilendiren oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre Tencent, Crytek firmasını satın almak istiyor. Çin merkezli firmanın Crytek'i satın almak için yüz milyonlarca doları gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Tencent Crytek'i Neden Satın Almak İstiyor?

Almanya'da yer alan BILD isimli gazetede editör olan Julian Röpcke, video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Crytek ile ilgili bir iddia ortaya attı. Röpcke, Tencent'in Frankfurt merkezli video oyunu firmasını satın almak için 350 milyondan fazla parayı gözden çıkardığını iddia etti.

Aktarılan bilgilere göre Crytek çalışanları, şirketin Tencent tarafından ticari olmayan amaçlar ile kullanılabileceğinden ötürü endişe duyuyor. Buna ek olarak çalışanlar, Çin'in CryEngine isimli oyun motorunu kullanarak batılı orduları ve silah üreticilerini gözetlemek için kullanabileceğinden korkuyor.

Röpcke tarafından paylaşılan bilgilere göre Tencent bağımsız bir şirket olduğunu ileri sürdü . Julian Röpcke, konu ile ilgili her iki firma ile iletişime geçtiklerini fakat söz konusu firmaların herhangi bir açıklama yapmadığının altını çizdi.

1999 yılında kurulan Crytek firması, bu zaman kadar çok sayıda oyun geliştirdi. Bu video oyunları arasında Crysis serisi, Warface, The Climb, Ryse: son of Rome, Hunt Showdown, Homefront: The Revolution, Arena of Fate ve daha pek çok yapım yer alıyor.

Oyun şirketinin dünya genelinde popüler hale gelmesinde Crysis serisi oldukça büyük bir rol oynadı. Crysis serisi, dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.

Crytek isimli firma, video oyunlarının yanı sıra bir de CryEngine isimli oyun motoru geliştirdi. Crysis serisi, Arena of Fate, Evolve, Star Citizen ve daha birçok oyunun geliştirilme sürecinde kullanılan oyun motoru, dünya genelinde geliştiriciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Shenzhen merkezli Tencent firması 1998 yılında kuruldu. Şirket, League of Legends ve Valorant'ın geliştiricisi Riot Games ve Clash of Clans'ın geliştiricisi Supercell dahil olmak üzere bir dizi önemli video oyun firmalarına sahip. Görünüşe göre Çinli firma, sahip olduğu oyun firmalarına bir yenisini daha eklemek istiyor.