Tencent, ELDEN RING'in Mobil Versiyonu Üzerinde Çalışıyor: Ne Zaman Çıkacak?

2022 yılında 60 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülen Elden Ring, henüz ilk senesinde 20 milyona yakın bir kopya satarak dünyanın en çok satan ikinci oyunu olmaya hak kazandı. Hayranları arasında Elon Musk'ın da bulunduğu oyunun bugünlerde mobil versiyonu üzerinde çalıştığı söylentisi dolanıyor.

Konuya dair bilgi sahibi olduğu düşünülen birkaç kişi, şirketin eskiyen oyun stoğunu yenilemek için yeni bir hit arayışına girdiği bildirdi. Dünyanın en çok satanları arasında bulunan ve beğenilen aksiyon rol yapma konsol oyunu Elden Ring'in de bu sayede mobil versiyona uyarlanmak için üzerinde çalışılıyor.

Elden Ring Mobil Versiyonu Ne Zaman Gelecek?

Dünyanın en büyük oyun şirketi, 2022 yılında FromSoftware tarafından oyunun lisansını satın aldı. Kaynakların aktardığına göre şirket, prototip üzerinde çalışmak üzere birkaç kişiden oluşan ekip kurdu. Ancak ilerlemenin de yavaş olduğunu da belirttiler.

Tencent, oyunun lisansını aldığı zaman mobil versiyon üzerine geliştirme yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Şu anda da Tencent ve FromSoftware konuya dair bir açıklama yapmadı. Kaynakların da basına konuşmasına izin verilmediği için isimlerinin gizli kalması kabul edildi.

Son olarak, Elden Ring'in, bir diğer hit oyun "Genshin Impact" gibi uygulama içi satın alımlarla oynanabilen bir oyun haline gelebileceği yönünde bilgiler de gizli kaynaklar tarafından aktarıldı.