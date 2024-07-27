Pixel 9 Pro'nun Tensor G4 İşlemcisine Yeni Tanım: Gerçekten 'Game Changer' mi?

Google'ın özel Tensor G5 işlemcisinin, gelecek yıl Pixel 10 serisiyle birlikte piyasaya sürüleceği biliniyor. Bu işlemci, TSMC'nin 3nm işlem teknolojisiyle üretilecek ve sıfırdan Google tarafından tasarlanacak ancak yaklaşmakta olan Pixel 9 serisinde kullanılacak Tensor G4 işlemcisi için sızdırılan bir tanıtım, yeni işlemciyi "game changer" olarak tanımlıyor.

Google'ın Önceki Tensor işlemcileri Samsung Exynos işlemcilerine dayanıyordu ve Samsung Foundry tarafından üretiliyordu. Tensor G4 ise, Pixel 8 serisinde kullanılan Tensor G3'e göre bazı yenilikler içeriyor.

Tensor G4, Tensor G3'e Kıyasla Neler Sunacak?

Örneğin Tensor G3 bir performans çekirdeği, dört verimlilik-performans çekirdeği ve üç verimlilik çekirdeği içerirken, Tensor G4'te bir performans çekirdeği, üç verimlilik-performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği bulunuyor. Bu küçük farklara rağmen Tensor G4'ün AnTuTu testlerinde %33 daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Yine de Tensor G4'ün Snapdragon 8 Gen 3 ve MediaTek'in Dimensity 9300 gibi rakiplerine karşı performans açısından daha düşük kalması bekleniyor. Bu işlemcilerin tümü TSMC tarafından üretiliyor.

Tensor G4'ün "game changer" olup olmadığını görmek için Pixel 9 serisinin piyasaya çıkışını beklemek gerekecek ancak Tensor G5'in Pixel 10 serisine getireceği yeni özellikler ve TSMC'nin 3nm işlem teknolojisi üzerine inşa edilmesi nedeniyle bu unvan için daha uygun olabileceği düşünülüyor.

Peki sizin Google Pixel 9 serisinden beklentileriniz neler? Sizce Tensor G4 ile Google rakiplerine karşı rekabet edebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.