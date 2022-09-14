Terra Kurucusu İçin Tutuklama Kararı Çıktı!

Terra Kurucusu Do Kwon için tutuklama kararı çıkarıldı. Mahkeme tarafından alınan karar sonucunda Kwon'un Güney Kore'ye getirilip tutuklanması için Intelpol ile birlikte çalışıldığı ileri sürüldü. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

Terra Kurucusu İçin Tutuklama Emri Verildi

Dunya'daki habere göre Terra Kurucusu Do Kwon ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeye göre Güney Kore'de yer alan bir mahkeme, Kwon'un tutuklanmasına yönelik bir karar aldı. Peki, Kwon hakkında neden tutuklanma kararı çıktı?

Terra projesinin çökmesinin ardından Güney Kore, olay ile ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda proje ile ilgili bağlantılı olan personellere geçtiğimiz aylarda yurt dışı yasağı getirilmesine yönelik karar verilmişti.

Haziran ayında yurt dışı yasağı getirildikten sonra temmuz ayında ise güvenlik güçleri, yerel kripto para borsaları dahil Terraform Labs ile bağlantılı olan işletmelere çeşitli operasyonlar düzenlemişti.

Uzun süre boyunca sessizliğini koruyan Do Kwon, geçtiğimiz günlerde Terra projesinin çökmesine dair ilk kez ayrıntılı olarak açıklama yapmıştı. Röportaj kapsamında yapılan açıklamada Kwon, sabit kripto parası UST'nin bir dolandırıcılık faaliyeti olduğu iddialarını reddederek yalanlamıştı.

Röportaj esnasında projenin ani çöküşüne kadar amacına uygun şekilde çalıştığının altını çizen Kwon, kendisine yöneltilen suçlamalar olmasına rağmen kripto piyasasında çalışmaya devam edeceğini söylemişti.

Paylaşılan bilgilere göre Do Kwon, şu anda Singapur'da yaşamına devam ediyor. Kwon ile ilgili son gelişmeyi ilk kez gündeme getiren Güney Kore merkezli Chosun Ilbo isimli gazete, Güney Kore'de bulunan savcıların Kwon'un ülkeye getirilip tutuklanması için Interpol ile beraber çalıştığını duyurdu.

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