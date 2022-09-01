Üç Ay İçinde 1 Milyar Dolar Değerinde Kripto Para Çalındı

Merkezi olmayan para birimlerinin son yıllardaki önlenemez yükselişi, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Her geçen gün daha fazla kripto para çalınması olayı teknoloji basınına yansımaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma ise kripto para dolandırıcılığının ulaştığı boyutları gözler önüne serdi.

Amerikalı blok zinciri analiz firması Chainalysis'in raporuna göre geçtiğimmiz üç ay içerisinde toplamda 1,3 milyar dolar değerinde kripto para çalındı.

FBI Merkezi Olmayan Finans Sistemlerine Karşı Uyarıyor!

Raporda en öne çıkan bilgilerden biri de çalınan paraların %97'sinin merkezi olmayan finans sistemleri(DeFi) üzerinden ele geçirilmesi oldu. DeFi platformları, blok zinciri üzerinden yapılan sözleşmeler sayesinde bankalar veya borsalar gibi aracı kurumlara gerek kalmadan finansal işlemleri gerçekleştirebilen hizmetler olarak biliniyor. Son yıllarda büyük çeşitlilik göstermeye başlayan DeFi platformlarının sahip olduğu bazı güvenlik açıkları, kullanıcıların paralarını kaybetmesine sebep olabiliyor. Rapora göre daha 2022 bitmemesine rağmen kripto para dolandırıcılığı geçtiğimiz yıla kıyasla %72 oranında bir artış gösterdi.

FBI da sıkça yaşanan kripto para dolandırıcılığı vakalarından sonra yaptığı araştırma sonucunda bazı DeFi platformlarının sahip olduğu akıllı sözleşmlerde istismarı tetikleyen ve yatırımcı-proje geliştiricilerin toplamda 3 milyar dolara yakın bir kayıp yaşamasına sebep olan flash kredi sisteminin detaylarını ortaya çıkardı.

Bunun dışında hackerların yapılan yatırımları geri çekmek için DeFi Token Bridgle'leri içinde yer alan bir güvenlik açığından yararlandığı ve kaldıraçlı işlemler gerçekleştirilmeden önce kripto para birimlerinin fiyatlarını değiştirebilidiği belirlendi.

FBI, yaşanan bu olaylar sonrasında DeFi platformlarına karşı kullanıcıları uyardı. Rapora göre DeFi platformlarının yükselişi devam ederse ve bu oluşumlar para sistemleriyle daha fazla bağlantılı hale gelirse DeFi sistemlerin finansal istikrar konusunda zorlu bir süreç yaşayabilir. FBI, DeFi platformlarına yatırım yapmadan önce platformun protokellerinin ve akıllı sözleşmede yer alan maddelerin detaylı bir şekilde araştırması gerektiğini tavsiye ediyor.