Tescillenen İlk Koronavirüs Aşısı Çıkış Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurmuştu. Tescillenen koronavirüs aşısı çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar.

Rusya: Korovirüs Aşısı 2 Hafta İçinde Hazır Olacak

Sputnik-V isimli koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içinde hazır olacağı duyuruldu. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko 12 ay içinde ise aşıdan 500 milyon doz üretilmesi planlandığı bilgisini paylaştı.

Rus yetkililer geçtiğimiz gün tıp çalışanları, öğretmenler ve diğer risk gruplarının aşılanacak ilk kişiler arasında olacağını söylediler. Koronavirüs aşısının iki aşamalı uygulamasının 2 yıla kadar bağışıklık sağladığı söylenmekte.

Sizler Rusya'nın koronavirüs aşısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşı çıktığında yaptırır mısınız? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Ülkemizde Son Durum

11 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 243.180 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.873'e yükseldi.