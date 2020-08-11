Putin Açıkladı: İlk Koronavirüs Aşısı Tescillendi! İşte Detaylar

Vladimir Putin, Rusya Sağlık Bakanlığınca koronavirüs aşısının tescil ediliği bilgisini paylaştı. Koronavirüs aşısının Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirildiği açıklandı. İlk koronavirüs aşısı Rusya tarafından tescil edildi. İşte ilk koronavirüs aşısı hakkında detaylar.

Putin Duyurdu! İlk Koronavirüs Aşısı Tescil Edildi

Hükümet toplantısında konuşan Putin açıklamasında "bu sabah dünyada ilk kez yeni koronavirüse karşı bir aşı tescil edildi. Aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti." cümlelerine yer verdi.

Putin, koronavirüse karşı ilk aşı üzerinde çalışan herkese teşekkür ederek bunu "dünya için çok önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Vladimir Putin, iki kızından birinin aşı olduğunu ve kendini iyi hissettiğini ekledi.

Rus yetkililer, tıp çalışanları, öğretmenler ve diğer risk gruplarının aşılanacak ilk kişiler olacağını söylediler.

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Ülkemizde Son Durum

10 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 241.997 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.858'e yükseldi.