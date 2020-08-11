11 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 11 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 11 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 11 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 11 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 11 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

11 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 61.716 test yapıldığı ve 1.183 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybetti ve 1.185 kişi iyileşti.

11 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

11 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 243.180 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.873'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 617 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 226.155 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/lnIahORCZz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2020

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