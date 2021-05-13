Pandemi Nedeniyle Teşhis Edilmemiş Bir Milyon Kanser Hastası Var

Avrupa Kanser Örgütü'nün son çalışması, teşhiş edilmemiş kanser hastalarına vurgu yapıyor. Pandemi sebebiyle hastanelerin kanser tedavisinde geri planda kaldığını söyleyen uzmanlar, kanser hastası sayısının geçtiğimiz dönemden bu yana 1 milyondan fazla arttığını söylüyor.

Yeni bir çalışma, COVID-19 nedeniyle Avrupa'da yaklaşık bir milyon kanser vakasının gözden kaçırıldığını gösterdi.

Avrupa Kanser Örgütü'nün (ECO) yayınladığı verilere göre, pandemi ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle teşhisler kontrol edilemiyor.

ECO Başkanı Dr. Matti Aapro, "Kanser vakalarını gidermek, kanser hizmetlerine olan güveni yeniden sağlamak ve hastalara sunulan arz kıtlığını gidermek için, Avrupa politikasının en üst düzeyinde acil önlemlere ihtiyacımız var" dedi.

Teşhiş edilmemiş kanser hastalarından biri siz olabilirsiniz

Araştırmaya göre, potansiyel kanser semptomları olan 2 kişiden birine tanı konulmadı. Avrupa'daki her 5 kanser hastasından biri şu anda ihtiyaç duydukları cerrahi veya kemoterapi tedavisini almıyor.

Queen's University Belfast'tan bir kanser araştırmacısı olan Profesör Mark Lawlor yaptığı açıklamada, araştırma sayesinde milyonlarca kanser tarama testinin de gözden kaçtığını söyledi.

Lawlor, "Ayrıca eksik kanser tarama testlerinde önemli bir kayıp olduğunu gördük. Pandemi sırasında Avrupa'da 100 milyon kişiye tarama testi uygulanmadı" dedi ve şöyle devam etti:

"Bunun yol açabileceği şey, teşhisin gerçek aşamasının gecikmesidir. Eğer kanser daha sonraki bir aşamada teşhis edilirse bu, tedavi edilmesinin çok daha zor olduğu ve hastalıktan ölme riskinin çok daha fazla olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Avrupa'daki her beş kanser hastasından birinin ihtiyaç duydukları cerrahi veya kemoterapi tedavisini hala almadığını gördük."

Klinik araştırmalar ve kanser araştırmaları da COVID-19 nedeniyle bir hayli azaldı. Bazı uzmanlar 18 aylık ilerlemenin kaybedilme ihtimali üzerine dikkat çekiyor.

Avrupa Parlamentosu milletvekili Véronique Trillet-Lenoir verdiği demeçte, "Kanser hastaları bu salgından iki defa etkilendi. Hastalıkları ve tedavileri nedeniyle yıprandılar ve ayrıca izolasyon sırasında teşhis veya tedaviye izin veren hastane sayısından mahrum bırakıldılar" dedi.

Trillet-Lenoir'e göre AB, böyle bir krizin yeniden ortaya çıkması durumda kanser hastalarını ve kronik hastalığı olan diğer hastaları korumak için daha fazlasını yapmak zorunda.