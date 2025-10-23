İşler Tersine Döndü: Tesla'dan Rekor Gelir!

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, son yıllarda kârında yaşanan düşüşler nedeniyle otomobil pazarındaki beklentilerini giderek aşağı çekiyordu. Her çeyrekte kazancında gerileme yaşayan ABD’li üretici, kısa süre önce paylaştığı yeni finansal raporla işleri tersine çevirdi. Verilere göre şirket, gelirinde tarihi bir rekora imza attı.

Tesla, Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçlarını Duyurdu

Elon Musk’ın CEO koltuğunda oturduğu Tesla, 2025’in üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 497 bin araç teslim ettiğini duyurdu. Bu teslimatlar sayesinde 28,1 milyar dolar gelir elde eden firma, 2024’ün aynı dönemine kıyasla gelirini yüzde 12 artırmayı başardı. Ancak şirketin kârı yıllık bazda yüzde 37 düştü. Bu gerilemenin temel nedenleri arasında elektrikli araç fiyatlarındaki düşüş, yapay zekâ ve Ar-Ge projelerine yapılan harcamalardaki artış yer alıyor.

Tesla’nın mali işler müdürü Vaibhav Taneja, otomobillerde kullanılan ithal parçalara ve ham maddelere uygulanan vergilerin şirkete 400 milyon dolardan fazla ek maliyet getirdiğini belirtti. Ayrıca Ar-Ge harcamalarının önümüzdeki çeyreklerde de artmaya devam edeceğini ifade etti. Buna göre kâr oranının biraz daha düşmesi muhtemel.

Önümüzdeki dönemlerde Tesla’nın pazar payını daha da artırması bekleniyor. Öyle ki Elon Musk, yıl bitmeden sürücüsüz robotaksi hizmetini devreye almayı planladıklarını açıkladı. İlk olarak ABD’nin Teksas eyaletinde başlayacak bu hizmet, aslında haziran ayında test edilmişti. Ancak o dönemde yaşanan bazı teknik aksaklıklar nedeniyle proje ertelenmişti. Örneğin bir test aracı, park halindeki bir otomobile çarpmıştı. Şimdiyse Musk, 2025 sona ermeden önce birçok eyalette tamamen sürücüsüz araçların hizmete başlamasını hedeflediklerini söyledi.

