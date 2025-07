Ee Şimdi Kim Suçlu? Tesla Robotaxi İlk Kazasını Yaptı!

Tesla’nın uzun süredir beklenen sürücüsüz taksi girişimi Robotaxi nihayet ilk kazasını yaşadı. Fourth of July tatili sırasında gerçekleşen olayda tam otonom sürüşe sahip test aracı park hâlindeki bir Toyota Camry’ye hafif şekilde çarptı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı ancak bu gelişme Tesla’nın kamera temelli sürüş sistemini yeniden gündeme taşıdı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Olay, sosyal medyada DirtyTesla ismiyle tanınan bir Tesla içerik üreticisi tarafından paylaşıldı. Tesla’nın Robotaxi programını aktif olarak deneyimleyen Chris o gün Home Slice Pizza adlı bir restoranın otoparkına gitmek üzere araca bindi. Ancak otoparka yaklaşırken Robotaxi sistemi kontrolü kaybetti.

I'm getting a lot of DMs. It's true, I recorded the first Robotaxi accident.



The Robotaxi tire touched another vehicle. pic.twitter.com/8LzYOOvX7q