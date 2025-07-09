Ee Şimdi Kim Suçlu? Tesla Robotaxi İlk Kazasını Yaptı!

Tesla’nın uzun süredir beklenen sürücüsüz taksi girişimi Robotaxi nihayet ilk kazasını yaşadı. Fourth of July tatili sırasında gerçekleşen olayda tam otonom sürüşe sahip test aracı park hâlindeki bir Toyota Camry’ye hafif şekilde çarptı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı ancak bu gelişme Tesla’nın kamera temelli sürüş sistemini yeniden gündeme taşıdı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Gerçekten Güvenli Mi? Tesla RoboTaxi İlk Kazasını Yaptı!

Olay, sosyal medyada DirtyTesla ismiyle tanınan bir Tesla içerik üreticisi tarafından paylaşıldı. Tesla’nın Robotaxi programını aktif olarak deneyimleyen Chris o gün Home Slice Pizza adlı bir restoranın otoparkına gitmek üzere araca bindi. Ancak otoparka yaklaşırken Robotaxi sistemi kontrolü kaybetti.

I'm getting a lot of DMs. It's true, I recorded the first Robotaxi accident.



The Robotaxi tire touched another vehicle. pic.twitter.com/8LzYOOvX7q — Dirty Tesla (@DirtyTesLa) July 5, 2025

Araç otopark girişinde yanlış bir manevra yaptıktan sonra durdu ve kullanıcıyı girişin yanına bıraktı. Chris araçtan indikten sonra çekim yapmaya başladı ve o sırada ilginç bir şey oldu: Robotaxi'nin tekerlekleri kendi kendine dönmeye başladı ve sadece birkaç santim ileride duran park hâlindeki Toyota Camry’ye doğru hareket etti.

Aracın lastikleri Camry’nin kapısına hafifçe sürttü hemen ardından sistem devre dışı kaldı ve dörtlüler aktif hale geldi. Kazanın ardından olay yerine Tesla teknik ekibinden bazı yetkililer geldi ve aracın ayarlarını düzeltti. Ardından ufakta olsa hasar alan Toyota Camry'nin sahibi ile görüşüldü. Tüm bu yaşananlar akıllara etik konusunu getirdi. Zira bu kazada aracın kendisi mi suçluydu yoksa yazılımı yapan mühendislik ekibi mi? Bu merak konusu.

Ayrıca bu kaza Tesla'nın yalnızca kamera tabanlı otonom sürüş sistemine güvenerek 2022 yılında LiDAR ve radar sensörlerini terk etmesinin sonuçları olarak yorumlanıyor. Basit bir çarpışma önleme sisteminin dahi park hâlindeki araçları algılaması gerekirken bu çarpışma yazılımın potansiyel zaaflarını gözler önüne serdi. Kimi uzmanlara göre Camry bir kör noktadaydı kimilerine göre ise sistem tamamen arızalandı.

Kazanın Tesla Robotaxi projesinin hayata geçirilmesinden sadece iki hafta sonra yaşanmış olması projeye dair güveni de tartışmalı hâle getiriyor. Otonom araçların geleceği açısından bu tür olaylar hem teknolojik hem de yasal riskleri yeniden gündeme taşıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...