Elon Musk Açıkladı: Robotlar, Tesla Fabrikasında İnsanların Yerini Alacak

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yıllık hissedar toplantısında Optimus adı verilen humanoid robotlarının gelişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Musk, 2025 yılına kadar Tesla fabrikalarında binlerce robotun çalışabileceğini belirtti ve Optimus'un mevcut gelişimini sergileyen bir video paylaştı.

2025 Hedefleri: Binlerce Robot İş Başında

Toplantıda gösterilen videoda, Optimus'un sabit bir hızda yürüyerek Tesla fabrikasında batarya hücrelerini kasalara yerleştirdiği görüldü. Musk, Optimus'un ilk aşamalarında birisinin robot taklidi yaparak dans etmesinden, şu an fabrika içinde faydalı görevler yerine getiren bir robota dönüşmesine kadar olan hızlı gelişim sürecini vurguladı.

Şu anda Tesla'nın Fremont, California'daki fabrikasında iki Optimus robotunun bu batarya hücreleri ile ilgili görevleri yerine getirdiğini ve Palo Alto'daki ofislerinde de bu robotlardan birçoğunun dolaştığını belirtti.

Musk, Optimus'un bu yılın sonu veya gelecek yılın başında tamamlanacak olan büyük bir donanım revizyonundan geçeceğini ve ardından sınırlı üretime geçileceğini açıkladı. Bu üretim sürecinde robotlar fabrikalarda daha fazla test edilecek.

Musk, Tesla'nın üretim, mühendislik, yapay zeka ve yazılım yetenekleri sayesinde Optimus robotlarını başarıya ulaştırabileceğine inandığını söyledi.

Elon Musk, 2025 yılına kadar Tesla'nın fabrikalarında binlerce Optimus robotunun çalışacağını öngörüyor. Robotların, tehlikeli, tekrarlayan ve sıkıcı görevleri ortadan kaldırarak Tesla'nın insan iş gücüne katkıda bulunacağını belirten Musk, bu robotların yüksek derecede otonom hale geleceğini ve bir insan meslektaşından talimat alabileceğini ifade etti.

Optimus'un, izlediği bir videodan bir görevi öğrenebileceğini iddia eden Musk, gelecekte humanoid robotların insanlardan daha fazla olacağını ve Tesla'nın bu alanda lider konumda olacağını öne sürdü.