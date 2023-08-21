Tesla ve Apple'dan Yeni İşbirliği: Hey Siri, Tesla'mı Çalıştır!

Teknoloji devleri Tesla ve Apple, güçlerini birleştirerek otomobil deneyimini daha da entegre ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor. Tesla, yeni bir güncellemeyle araçlarınızı Apple Kısayolları (Shortcuts) ile kontrol etme imkanı sunuyor.

Peki Bu Yenilik Nasıl Çalışacak?

Tesla'nın sunduğu bu özellik, sürücülerin iPhone'larını kullanarak araç fonksiyonlarını uzaktan kontrol etmelerine olanak tanıyacak. Örneğin, Apple Kısayolları üzerinden aracınızın klima sistemini açıp kapatmak, kapıları kilitlemek veya açmak, aracı ısıtmak gibi işlemleri gerçekleştirebileceksiniz.

Bu gelişme, sürücülerin araçlarını daha fazla özelleştirme ve kişiselleştirme fırsatı sunarken, aynı zamanda teknolojinin otomotiv sektörüyle nasıl daha sıkı entegre edilebileceğine dair de bir örnek teşkil ediyor. Apple Kısayolları, kullanıcıların belirledikleri işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlayan bir özellik olarak biliniyor.

Bu yeni özelliğin, Tesla ve Apple kullanıcılarını daha da yakınlaştırması ve otomobil deneyimini teknoloji ile daha derinlemesine birleştirmesi bekleniyor. Teknolojinin otomotiv sektöründe yarattığı dönüşümü göz önünde bulundurarak, bu tür entegrasyonların gelecekte daha da yaygınlaşması muhtemel görünüyor.