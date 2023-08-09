Tesla, Arabalardan İlham Alarak Kedi Yatağı Tasarladı!

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın elektrikli otomobil markası Tesla, daha önce araba dışında birçok değişik ürün üretmişti. Örneğin; kendine has tasarımlarıyla bira şişesi, alev silahı, Burnt Hair adındaki parfümü ve düdük üretimiyle gündeme gelmişti. Şirketin şimdi de bir kedi yatağı ürettiği ortaya çıktı.

Tesla, kedi yatağını Cybertruck adındaki elektrikli aracının tasarımından ilham alarak üretti. Markanın sevenleri ve evcil hayvan sahipleri ürünü satın almak istediler. Ancak kedi yatağı şimdilik yalnızca Çin'de satışa sunuldu.

Tesla Kedi Yatağının Özellikleri Neler?

15 kiloya kadar olan kedileri taşıyabilen yatak, çok katmanlı nem geçirmez özelliği ile oluklu bir yapıya sahip. Yalnızca Çin'de satışa sunulan ürün, 89 Çin yuanına yani yaklaşık 13 dolara satılıyor.

Kedi yatağı 56 x 41 x 25 cm ölçülerinde üretildi. Ürün, Cybertruck’ın köşeli tasarımını anımsatacak şekilde tasarlandı. Demonte olarak satılan kedi yatağını kullanıcılar kendileri kuruyor. Ürünün monte edildikten sonra iadesi yapılamıyor.

Amazon’da sıradan bir kedi yatağı yaklaşık 20-40 dolar arasında fiyatlandırılıyor. Hâliyle Tesla'nın 13 dolarlık yatağı müşterilere son derece ekonomik geldi. Şirket, kedilerin kendilerine alınan yataklarda değil de kartonlarda uyumasını stratejik bir hamleye dönüştürmüşe benziyor.

Her ne kadar insanlar kartondan yatağı küçümsemiş ve alay etmiş olsa da Tesla'nın satışları tam gaz devam ediyor. Bakalım markanın bu yeni ürünü kediler tarafından geçer not alacak mı?

Siz kedi yatağının tasarımını beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım.