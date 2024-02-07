Tesla, Apple Vision Pro Sahiplerini Uyardı: Sürüş Esnasında Dikkat!

Tesla, Apple Vision Pro kullanıcılarına sürüş sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Apple Vision Pro'nun piyasaya sürülmesi, karma gerçeklik teknolojileri alanında önemli bir adım olmasına rağmen, Tesla araçlarını kullanan bazı kullanıcıların bu gözlükleri takarak sürüş yapmaları sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro piyasaya sürüldüğünde, Tesla sahiplerinin araç kullanırken bu gözlükleri takmaları sosyal medyada viral oldu. Bu olayın ardından ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, sürücülerin her zaman dikkatlerini yolda tutmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Buttigieg'in açıklamaları, bir Apple kullanıcısının Vision Pro gözlükleriyle araç kullanırken polis tarafından durdurulmasının ardından geldi.

Apple'ın kullanıcı kılavuzunda, sürüş sırasında kulaklıkların kullanılmaması konusunda bir uyarı yer alıyor. Tesla ise otonom modda bile sürücülerin her zaman aracın kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini belirtiyor.

Apple Vision Pro'nun fiyatı 2 Şubat'ta piyasaya sürüldü ve şu anda yalnızca ABD'de 3,499 dolardan başlayan fiyatlarla temin edilebiliyor.