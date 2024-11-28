Bir Senede Altı Defa Geri Çağrılan Tesla Cybertruck 3 Kişinin Mezarı Oldu

Kuzey Kaliforniya’da Tesla’nın Cybertruck model aracı tek taraflı bir kazaya karıştı. Kazanın hemen ardından çıkan yangında araç 3 kişiye mezar oldu.

Piedmont Polis Şefi Jeremy Bowers, yapılan tetkikler sonrasında aracın aşırı hızından ötürü kazaya karıştığını bildirdi. Yine de kazanın başka sebepleri varsa yetkililer tarafından tespit edilecek.

Bir Sivil Aracın İçinden Birini Kurtardı

Kazaya karışan aracın içindekiler sabaha karşı saat 03:00 civarında bir etkinlikten çıkmışlardı. Aynı konumdan ayrılan başka bir araç, yangını görünce duruma müdahale etti ve bir kişiyi araçtan çıkarmayı başardı.

Polis memurları kısa sürede olay yerine ulaştıysa da yangın söndürülemedi. Ardından itfaiye olaya müdahale etti. Buna rağmen diğer 3 kişi ne yazık ki kurtarılamadı.

Lityum-İyon Bataryasının Alev Almış Olma İhtimali Var Mı?

Cybertruck donanımında lityum-iyon bataryası bulunuyor. Piedmont İtfaiye Şefi Dave Brannigan, bu bataryanın alev alma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek bu kazanın çoğunlukla bir araba yangını olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.

Hatırlanacağı üzere son üretim bandından inen Cybertruck geri çağırılmıştı. Bu konuda yöneltilen bir soruya karşılık olarak çarpışmanın asıl sebebinin aracın mekaniği ile ilgisi olmadığı belirtildi.

Cybertruck Bir Senede Altı Defa Geri Çağrıldı

Cybertruck yaklaşık olarak bir yıldır satışta ancak şimdiye kadar güvenlik sorunları sebebiyle tam altı defa geri çağrıldı. Son çağrı 5 Kasım 2024’de gerçekleşmişti. Sebebi ise elektrikli invertördeki bir hatanın tahrik tekerleklerini etkilediği ve tekerleklerin güç kaybetmesi olarak gösterildi.

Diğer çağrılar ise geri vitese geçiş yapılmasına rağmen hemen akabinde etkin hale gelmeyen arka görüş kamerası, sık sık arızalanan ön cam silecekleri, yerinden çıkan trim parçaları ve ön gösterge panelinde yanlış boyutta beliren yazı tipi boyutu sebebiyle yapılmıştı.

Geçtiğimiz Nisan’da Cybertruck, iç döşemeye sıkışabilen gaz pedallarını düzeltmek üzere geri çağrılmıştı.