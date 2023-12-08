Tesla Elektrikli Araçlarına 12 Eğlenceli Özellik Ekledi: İşte Detaylar!

Tesla'nın genellikle büyük ve eğlenceli özellikler içeren, her yıl gelen Tatil yazılım güncellemesi sızdırıldı. Şirket, bu yıl kullanıcılarını mutlu edecek 12 güncellemeyi doğruladı. İşte bu güncelleme ile gelen 12 özellik.

Özel Kilit Sesleri, sürücülerin araçlarını kilitleme işlemi sırasında dış hoparlöre özel bir ses seçebilecekler. Tipik "beep, beep" sesinden sıkılanlar için Tesla, alkış sesi ve çığlık atan bir keçi sesi gibi seçenekler sunuyor.

1. Özel Kilit Sesleri

Kullanıcılar, araçlarını kilitleme işlemi sırasında dış hoparlöre sahipse özel bir ses seçebilecekler. Tipik "beep, beep" sesinden sıkılanlar için Tesla, alkış sesi ve çığlık atan bir keçi sesi gibi seçenekler sunuyor.

2. Yeni Arcade Özellikleri

Tesla'nın araç içi Arcade oyunlarına bir sürü güncelleme getirildi. Beach Buggy Racing'de yeni araçlar ve pistlerin kilidi açılırken, Polytopia ve Vampire Survivors oyunları yeni modlarla güncelleniyor. Ayrıca, Bluetooth üzerinden eşleştirilen PS4, PS5 ve Xbox kumandaları artık titreşim özelliği sunuyor.

3. Arka Koltukta Parti

Tesla araçlarında koltuğun arkasındaki ekranlar için, Tesla Arcade'den oyun oynayabilirler. Bu, aracın arkasında oturanların zombilerle savaşırken ön koltuktakilerle çok oyunculu bir deneyim yaşayabileceği anlamına geliyor.

4. Çocukları Susturma

Tesla, arka koltuktaki yolcuların artık arka ekranda şov veya oyun izlerken kablosuz Bluetooth kulaklık kullanabileceğini sağlıyor. Bu özellik, ebeveynler için büyük bir avantajdır.

5. Apple Podcasts

Tesla'nın eğlence sistemi artık Apple Podcasts uygulamasına ev sahipliği yapıyor, böylece kullanıcılar herhangi bir Apple cihazından kaldıkları yerden devam edebilirler.

6. Hız Kameraları ve Sinyal Lambaları:

Araç içi navigasyona Waze benzeri bazı özellikler ekleniyor. Bu özellik, güzergahtaki hız kameralarını ve kırmızı sinyal lambalarını gösterme özelliği içerir.

7. Telefondan Seyahat Planlama

Tesla sahipleri, artık bir rotayı bir akıllı telefon uygulamasında planlayıp doğrudan aracın bilgi eğlence ekranına gönderebilirler.

8. Otomatik 911 Çağrıları

Kuzey Amerika'ya özgü gibi görünen bu özellikle, hava yastıklarını tetikleyen bir kazaya karışırsanız Tesla'nız sizi otomatik olarak 911 acil servisine bağlayacak.

9. Sentry Modu Genişletilmiş Görünümler

Sentry Modu, araç park edildiğinde, aracın birçok kamerasından alınan görüntüleri akıllı telefon uygulamasına aktarır. Bu güncelleme ile araç sahipleri sol ve sağ kameralarına erişerek toplam araç kamera sayısını yediye çıkarır.

10. Park Yardımı

Tesla'nın Park Yardımı ile artık aracın çevresinin 3D yapısını oluşturabilir ve ardından bunu bilgi eğlence ekranında gösterebilir, böylece yoğun ortamlarda park etmek daha kolay hale gelir.

11. Işıklar Yanıp Sönsün

Tesla, özel bir ışık şovunu programlayabilir, bunu bir USB sürücüsüne yükleyebilir ve ardından aracın farlarını, stop lambalarını ve sinyallerini ritmik bir gösteri olarak flaşlandırabilir. Bu güncelleme ile Irving Victoria'nın The Arrival adlı şarkısına ritmik bir gösteri yapılabilir.

12. Şarj Yeri Filtreleri

Şarj istasyonlarını ararken bu güncelleme ile işler daha da kolaylaşıyor. Araç sahipleri, iki şarj hızı arasında filtreleme yapabilirler. Üç şimşek sembolü, 70kW veya daha fazla hız sunan konumları belirtirken, tek şimşek sembolü, 70kW veya daha az kapasiteli prizlere sahip istasyonları belirtir.

Yenilikte Sınır Tanımayan Tesla: Yazılım Güncellemeleriyle Fark Yaratıyor

Tesla, OTA (Over-The-Air) güncellemeleri konusunda rakiplerini geride bırakarak sıklıkla güncellemeler sunan bir şirket olarak öne çıkıyor. Tesla'nın yazılım güncellemeleri, geleneksel otomobil üreticilerini geride bırakarak araçlarına sürekli olarak eğlenceli ve kullanışlı özellikler ekleyerek dikkat çekiyor.

Yine Tatil Güncellemesi, eski Tesla modellerini bile daha kullanışlı hale getirecek bir sürü özellik getiriyor. Yukarıda 12 önemli güncellemeyi içerdik, ancak yazılım indirme işlemi çok daha fazlasını içeriyor. Bu, otomatik bir ölü nokta kamerası, Tidal'de karışık çalma özelliği ve araç içi dijital arama özelliğinin eklenmesi gibi çok daha fazla özelliği beraberinde getiriyor.

Bunlar bazıları için küçük değişiklikler gibi görünebilir, ancak VW, Ford ve birçok diğer markayla karşılaştırıldığında, bu pek çok farkı yaratıyor. Perspektif bakarsak, Tesla genellikle her ay bir güncelleme yayınlarken, VW'nin ID serisi neredeyse beş yıllık bir geçmişe sahip ve hala ID yazılımı 3.0 üzerinde.