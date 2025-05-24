Tesla İçin Çanlar Çalıyor! Bir Pazarı Daha Kaybetti

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, son aylarda ciddi bir çalkantıdan geçiyor. Özellikle CEO’su Elon Musk’ın tartışmalı açıklamaları ve attığı adımlar, şirketin imajına ağır bir darbe vurdu. Tabii bu satışları da etkiledi.

Birçok ülkede satışlarının giderek düştüğü söylenen Tesla, Avrupa pazarını da kaybediyor gibi görünüyor. Son gelen veriler, ABD'li şirketin en büyük rakibinin gerisine düştüğünü gösterdi.

BYD, Tesla'yı Avrupa'da Geride Bıraktı!

JATO Dynamics verilerine göre BYD, nisan ayında Avrupa sınırları içinde 7 bin 230 elektrikli araç sattı. Tesla ise 7 bin 165 satışla Çinli şirketin gerisinde kaldı. Tüketicilerin Elon Musk'a olan kızgınlığı, firmanın pazardaki konumunu etkiledi.

Yine aynı kaynağa göre Tesla, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 oranında bir gerileme yaşadı. BYD ise yüzde 169 gibi ciddi bir büyüme kaydetti.

Elon Musk'ın şirketi, bu yıl ABD ve Çin'den büyük bir darbe aldı. Son verilere göre üçüncü darbe de Avrupa'dan gelmiş oldu.

Elon Musk Ne Düşünüyor?

Ünlü iş insanı, Katar Ekonomi Forumu'ndaki bir röportajda Tesla satışlarının düşmediğini ifade etti. Ancak firmanın geçen ay yayımladığı rapora göre 2022'den bu yana en az satış yaptığı dönem olduğu görülmüştü.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Tesla, toparlanarak eski günlerine dönebilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.