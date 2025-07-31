Tesla Türkiye'den de Çekilecek Mi? Kritik Karar Alındı!

Bir dönem elektrikli otomobil dünyasının zirvesinde yer alan Tesla Model S ve Model X, artık sahneden çekiliyor. Tesla bu iki ikonik modelin Avrupa’daki satışlarını sonlandırdı. Karar sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Peki Tesla, Türkiye’den de Model Y ile birlikte çekilme kararı alır mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Model X ve Model S Artık Avrupa'da Satılmıyor!

Tesla Avrupa’daki resmî web sitelerinde önemli bir güncelleme yaptı. Artık ne Model S ne de Model X için yeni sipariş verilemiyor. Şirket bu iki modeli yalnızca elde kalan sınırlı stoklarla tüketicilere sunuyor. Bu hamle Tesla’nın lüks segmentteki öncü modellerinden tamamen uzaklaştığını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl bu araçların sağdan direksiyonlu versiyonlarının üretimi durdurulmuş ve 2024’ün başlarında ise Çin pazarından da çekilmişlerdi. Bugün itibarıyla Model S ve X yalnızca ABD ve Kanada gibi birkaç büyük pazarda sınırlı şekilde satılıyor. Tesla bu iki modele son olarak ambiyans aydınlatması gibi ufak güncellemeler eklemişti.

Ancak kullanıcıların ilgisi düşmeye devam etti. 2024’ün ilk yarısında “Diğer Modeller” başlığı altında toplanan Model S, Model X, Semi ve Cybertruck toplamda sadece 23 bin 275 adet teslim edildi. Bu rakam Model 3 ve Model Y’nin yaklaşık 700 bin teslimatına kıyasla oldukça düşük kaldı.

Tesla Türkiye pazarında ise resmî olarak yalnızca Model Y satışta bulunuyor. Model S ve Model X daha önce hiçbir zaman resmî olarak Türkiye’de satışa sunulmamıştı. Bu nedenle Avrupa’daki karar Türkiye'de doğrudan bir değişikliğe yol açmayacak. Ancak bu karar Tesla’nın tüm dünyada lüks ve niş modellere yönelik ilgisini kaybettiğini ve tüm gücünü daha geniş kitlelere hitap eden modellere yönlendirdiğini gösteriyor.



Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda bu yaklaşım Tesla’nın fiyat-performans odaklı modellerle büyüme stratejisine daha çok önem verdiğini ortaya koyuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...