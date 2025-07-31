Şartlar Kabul Edildi: Formula 1 Türkiye'ye Geri Dönüyor!

Formula 1 ve Türkiye arasındaki platonik aşk sonunda bitiyor. Konuyla ilgili gelen bilgilere göre Türkiye, Formula 1 etkinliğinin İstanbul Park'ta yapılması adına gerekli şartları kabul etti. Bu kapsamda önümüzdeki 5 yıl boyunca Formula 1 Türkiye Grand Prix'i yapılabilecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Formula 1 Türkiye’ye Geri Dönüyor: 5 Yıllık Anlaşma İmzalandı!

Formula 1 heyecanı Türkiye’ye geri dönüyor. İstanbul Park ile Formula 1 yönetimi arasında 5 yıllık resmi anlaşma imzalandı. Türkiye Grand Prix’si 2026 sezonundan itibaren yeniden takvime eklenecek. Anlaşmanın toplam bedelinin 60 milyon euro olduğu açıklandı.

Formula 1 organizasyonunun sahibi Liberty Media ve İstanbul Park yönetimi uzun süren görüşmelerin ardından el sıkıştı. Yapılan 5 yıllık anlaşma sayesinde Türkiye, 2026’dan itibaren Formula 1 takvimine kalıcı olarak geri dönüyor. Her yıl İstanbul Park’ta düzenlenecek yarışlar 2030 sezonuna kadar devam edecek.

Hatırlanacağı üzere Türkiye Grand Prix’si son olarak 2021 yılında yapılmış pandemi nedeniyle takvime geçici olarak eklenmişti. Ancak pistin sunduğu mücadeleci virajlar ve zorlu zemin şartları tüm dünyada büyük beğeni kazanmıştı. Yeni anlaşmayla birlikte İstanbul Park Formula 1 tarihindeki kalıcı yerini yeniden kazanmış olacak.

Yarışların yeniden başlamasıyla birlikte pistte kapsamlı bir yenileme süreci de başlatılacak. FIA standartlarına uygunluk, altyapı iyileştirmeleri ve seyirci kapasitesinin artırılması gibi çeşitli çalışmalar gündemde. Ayrıca Formula 2 ve Formula 3 gibi alt serilerin de Türkiye’de yapılması planlanıyor.

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali İstanbul Park’ın “en ikonik pistlerden biri” olduğunu ve takvime geri dönmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...