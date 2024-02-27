Tesla Bir Fırına Borçlandı: Elon Musk 2.000 Dolarlık Borcu Ödedi mi?

Gün geçmiyor ki Elon Musk ile ilgili yeni bir olay yaşanmasın. Geçtiğimiz hafta Kaliforniya'daki bir fırın, Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk tarafından binlerce dolarlık bir siparişin ödemesinin hala yapılmadığını açıkladı.

Bu olayın basında da yer alması Elon Musk'ın dikkatini çekti ve fırına yapılması gereken ödemeyi yaptığı açıklandı.

Elon Musk'ın Başı Dertten Kurtulmuyor

Fırının sahibi Voahangy Rasetarinera, geçen hafta Tesla'nın fırından 4.000 adet mini turta sipariş ettiğini söyledi. Ancak bir türlü ödemenin yapılmasının ardından fırın sahibi Instagram'da bu durumu paylaştı.

Ardından basına da olayın yansımasından sonra Rasetarinera Guardian'a e-posta yoluyla ulaştı ve:"Tesla az önce 2 bin doları ödedi." dedi. Elon Musk ise durumu ilk öğrendiğinde X'te "Bunu yeni duydum ve fırında işler güzelleşecek." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

KTVU'nun haberine göre de Tesla, Sevgililer Günü'nde 2.000 tane turta siparişi verdi ve ardından Tesla'nın bu siparişi ikiye katlayarak 4.000 adete çıkardığını ve sonra da siparişi ödemeden iptal ettiğini açıkladı.

Olayı da Instagram hesabından aktaran fırın sahibi 4.000 mini turta için ek malzeme satın alması, personellerinin tamamını devreye sokması ve gelen diğer siparişleri geri çevirmesi sebebiyle büyük bir zarara uğradığını söyledi.

Gündeme bomba gibi düşen bu durum Musk'ın da haberdar olmasıyla fırın sahibi tarafından güzel bir şekilde sonlandı.