Tesla, Türkiye'de Araç Takas Sistemi İçin Düğmeye Bastı!

2023 yılında Model Y ile aktif olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan Tesla, ülkemizdeki büyümesini devam ettirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Şirket son olarak sevilen araç takas programını Türkiye'de hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Tesla'nın Türkiye'deki yöneticilerinin yaptığı açıklamaya göre, kullanıcıların eski araçlarını firmaya satıp, uygun fiyatla yeni bir Tesla almasını sağlayan araç takas sistemi ülkemizde uygulanmaya başlayabilir.

Tesla, Araç Takas Sistemini Türkiye'de Uygulamak İçin Çalışmalar Yürütüyor

Geçtiğimiz gün bir X kullanıcısı ile diyaloga giren Tesla Türkiye Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek, kullanıcının “Tesla Türkiye'De takas desteği sunuyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Söz konusu sistemin henüz Türkiye'de olmadığını söyleyen Tunçyürek, konu hakkında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

ABD merkezli otomotiv devi, araç takas programı kapsamında tüketicilerin ister içten yanmalı ister elektrikli olsun mevcut aracını Tesla'ya satıp, markanın herhangi bir modeline uygun fiyata sahip olmasına olanak sağlıyor. Dileyen kişiler, Tesla platformunda mevcut aracının bilgilerini ve fotoğraflarını yükleyip şirketten bir teklif alabiliyor.

Güncel sektör standartlarına göre otomobiliniz için bir fiyat biçen marka, kabul ettiğiniz takdirde yeni almak istediğiniz Tesla modelinin fiyatını aracınızın değeri kadar düşürebiliyor. Pek çok ülkede aktif olarak kullanılan bu sistemin ülkemize ne zaman geleceğine dair net bir tarih maalesef mevcut değil.

Henüz olmasa da çalışmalarımız arasında. — Emir Tuncyurek (@emir_tuncyurek) December 30, 2024

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...