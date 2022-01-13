Uzun zamandır beklenen Cybertruck'ın çıkış tarihiyle ilgili soruların ardından Elon Musk, Tesla'nın genel ürün yol haritası hakkında bir güncelleme yapmak için 26 Ocak'ta bir yatırımcı çağrısına katılacak. Tesla Cybertruck seri üretim tarihi yakında netlik kazanacak. İşte detaylar!

Musk Cybertruck Seri Üretim Tarihini Yakında Açıklayabilir

Dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri, devam eden bir mikroçip sıkıntısı ve bitmek bilmeyen COVID-19 salgınıyla mücadele ettikleri için yeni araçlar sunmakta zorlanıyor. Tesla, bu engellere pek takılmıyor, ancak ürün teslim zaman çizelgeleri ve bulunabilirliği konusunda hala sorgulanan bir marka olduğu gerçeğini de unutmamakta yarar var. Yatırımcı çağrısı basın açıklamasıyla doğrulandı ve Musk yeni planlarını yakında açıklayacak.

Tesla, geçtiğimiz yıl Cybertruck üretim bilgilerini web sitesinden kaldırmış ve tahmini üretim tarihini 2022'ye ötelemişti. Söz konusu kamyon, diğer iki Tesla ürün katoloğuna dahil edildi. Tesla Semi Truck ve yeni Roadster 2017'de resmi olarak tanıtıldı ve test üniteleri mevcut olmasına rağmen hiçbiri tam ölçekli üretime giremedi. Cybertruck'ın akıbeti ne olacak hep beraber bekleyip göreceğiz.

Tesla, araç teslimatlarıyla ilgili sorunlarla karşı karşıya kalsa da, hem ABD'de hem de yurtdışında üretim varlığını genişletmeye devam ediyor. Otomobil üreticisi, Austin yakınlarında bulunan yeni Gigafactory Texas'ın bu yıl hacimli üretim için faaliyete geçmesini bekliyor ve Almanya'da yeni bir tesis inşaatının da son aşamalarında. Cybertruck'ı 2021'de piyasaya sürebilseydi Tesla, elektrikli kamyoneti ilk sunanlardan biri olabilirdi.

Şu anki haliyle Cybertruck, Rivian R1T, Ford F-150 Lightning ve GMC Hummer EV ile karşılaştırılacak. Son teslim tarihine bağlı olarak Tesla, 2023 baharında gelmesi planlanan Chevrolet Silverado EV ile de mücadele etmek zorunda kalabilir.