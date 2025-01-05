Tesla Cybertruck Trabzon Sokaklarına İndi

Elon Musk yönetimindeki Tesla'nın ünlü elektrikli pick-up modeli Tesla Cybertruck, bugünlerde sahip olduğu sorunlar ve adının kailginç görüntürıştığı terör olaylarıyla gündemde. Yeni otomobil son olarak ülkemizde görüntülenmesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Henüz Türkiye'de resmi olarak satışa sunulmayan Tesla Cybertruck, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir şekilde Trabzon sokaklarında görüntülendi. Sıra dışı tasarımıyla bölgedeki vatandaşların dikkatini fazlasıyla çeken aracın kime ait olduğu ise bugün öğrenildi.

Tesla Cybertruck Trabzon Sokaklarında Gezdi

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre bir Tesla Cybertruck modeli geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Ortahisar Meydanı'nda görüntülendi. Bölge sakinlerinin ilgisini çeken otomobil, gün boyunca pek çok kameranın odağında oldu.

Söz konusu aracın henüz Türkiye'de satışa sunulmamasına rağmen Trabzon'da görüntülenmesi ise kafada soru işaretleri yarattı. Yerel kaynaklar, Cybertruck'ın ABD’de ikamet eden iş insanı Yavuz İnan'a ait olduğunu tespit etti. İnan’ın, Trabzon'un çeşitli ilçelerinde truzim, kafe ve restoran sektörlerinde faaliyet gösterdiği bildiriliyor.

İşte Tesla Cybertruck'ın Trabzon sokaklarında gezdiği o anlar:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...