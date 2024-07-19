Tesla'dan Türkiye'deki Satışları Artıracak Karar! Fiyat Sabitleme Seçeneği Geldi!

Tesla Türkiye, uygun fiyatlı Model Y modeli için fiyat sabitleme kampanyası başlattığını açıkladı. Böylelikle isteyen kişiler, ödemenin tamamını önceden yapıp, teslimat zamanında ya da ileride oluşabilecek fiyat artışlarından etkilenmeyecek. Peki bu seçenekten nasıl yararlanılacak? İşte detaylar…

Fiyat Sabitleme Seçeneğinden Nasıl Yararlanılacak?

Fiyat sabitleme seçeneği içeren kampanyayı Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren, bugün X üzerinden yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

Tesla Türkiye talepleri dinlemeye devam ediyor.



Model Y RWD sipariş vermiş ve bugünden itibaren sipariş verecek tüm müşterilerimize fiyat sabitleme fırsatı sunuyoruz. Siparişiniz sonrası 72 saat içinde Tesla Türkiye ekibi sizlere ulaşacak, onayınız sonrası fiyatı sabitleyip… — Berk Tezveren (@BerkTezveren) July 19, 2024

Kampanya kapsamında Model Y siparişi vermek isteyenler, sipariş aşamasında 50.000 TL ödeme yapıyorlar. Geriye kalan tutar ise teslimat tarihinde, o günkü fiyat üzerinden hesaplanıyor. Fiyat sabitleme seçeneği ile ise sipariş sahipleri, tüm ödemeyi peşin yaparak teslimatta herhangi bir fiyat farkıyla karşılaşmaktan kurtulmuş olacak.

Bu hamle, son dönemde Türkiye'de popülerlik kazanan Tesla Model Y'ye olan ilgiyi daha da artırabilir. Zira, Model Y, yüzde 10 ÖTV dilimine giren en uygun fiyatlı elektrikli SUV modellerinden biri konumunda yer aldığını unutmamak gerek.

Böylelikle fiyat sabitleme kampanyasının, Tesla'nın Türkiye pazarındaki satışlarını önemli ölçüde yukarı çekeceği öngörülüyor.