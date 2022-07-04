Tesla FSD 10.12 Otonom Sürüş Sokaklara İndi: Çok Rahat, Çok Profesyonel!

Tesla'nın tamamen otonom sürüş desteği sunan FSD 10.12 sürümü artık yollara çıkmak için hazır. Uzun süredir otonom sürüş üzerine videolar çeken AI DRVR YouTube kanalı, yeni güncellemeyi San Francisco'nun dar sokaklarında deneyimledi. Uzun süre boyunca tamamen otonom şekilde çalışan Tesla, en zorlu durumlardan bile sıyrılmayı başardı.

Tesla FSD Beta 10.12'nin arkasındaki yapay zeka, 250 binden fazla gerçek dünya videosu kullanılarak yeniden eğitildi. Yeni güncelleme ile birlikte artık çevresinde olan nesneleri çok daha iyi tanımayı başarabilen Tesla, önündeki bir arabanın kapısının açılıp açılmadığını dahi tespit edebiliyor. Ön panelde yer alan ekrandan takip edilebilebilen yeniden yaratılmış canlı yol durumu uygulaması sayesinde trafik tabelaları, çevredeki araçlar ve tipleri, şeritler, yayalar ve hatta yayaların gezdirdiği köpekler dahi tespit edilebiliyor.

Son güncellemelerde test edilen görüşün kısıtlı olması halinde ileriye doğru çıkma özelliği, FSD Beta 10.12 ile çok daha iyi çalışıyor. AI DRVR'ın videosunda en çok dikkat çeken özelliklerden biri ise Tesla'nın yol haritasını çıkartırken ne kadar da hassas ve verimli bir işlem uyguladığı oldu. Neredeyse Formula 1 arabalarının yarış çizgilerine yakın bir hassasiyette engellerin dibinden geçebiliyor.

FSD 10.12 de hata yapabiliyor. Fakat bu hatalarını düzeltme konusunda en az insanlar kadar iyi. Eğer çıkması gerekenden erken bir şekilde sola dönüşe başlarsa arkasından gelen arabaya yer açmak için ani bir hızlanmayla tehlikeli durumdan sıyrılabiliyor.

Dar Sokaklar Artık Tesla İçin Bir Problem Değil!

Yeni versiyonda son günlerde otonom araçların yaptığı kazalar gündemdeyken olası ölümlü kazaları engellemek adına çevredeki insanların güvenliği çok ciddiye alınmış durumda. Öyle ki araç bazen gereğinden fazla yaya geçidinde bekliyor, yayaların en rahat şekilde hareket edebilmesi için fazla fazla mesafe bırakıyor.

Tesla artık insanların bile geçerken tereddüt edeceği dar sokaklardan rahatlıkla geçebiliyor, gerektiğinde aynalarını otomatik olarak kapatabiliyor.

Halen mükemmel düzeyde olmayan otonom sürüş için direksiyonun başında bir insan bulunması gerekiyor. Eğer yol üzerinde çok fazla görüşü engelleyen obje varsa ne yapacağı konusunda tereddüt eden Tesla, sürücüsünden yardım almak zorunda kalabiliyor.

İşte AI DRVR'ın San Francisco Sokaklarında Yaptığı Eşsiz Otonom Sürüş