Sahipleri Tesla'dan Kurtulmak İstiyor! İkinci El İlanları Patladı

Donald Trump’ın ABD Başkanlığına yeniden seçilmesiyle birlikte hayata geçirdiği sert politikalar ve Elon Musk’ın bu yönetimle kurduğu yakın ilişki, Tesla markasını uluslararası pazarda zora soktu. Musk’ın siyasi tavrı, Tesla’nın imajına ağır bir darbe vurdu.

Hem marka değeri geriledi hem de birçok ülkede Tesla’ya yönelik boykot çağrıları yükseldi. Tepkiler öyle büyüdü ki binlerce Tesla sahibi araçlarını elden çıkarmak için ikinci el pazarına yöneldi. Sonuç olarak ikinci el Tesla ilanlarında rekor artış yaşandı.

İkinci El Tesla İlanları Fırladı

Otomotiv sektörüyle ilgili dijital çözümler üreten Cox Automotive tarafından paylaşılan verilere göre Mart ayında ikinci el Tesla ilanlarında büyük bir artış yaşandı. Özellikle ayın son haftasında 13 binden fazla ilan açıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 oranında artış anlamına geliyor.

Bununla birlikte sadece ikinci el değil, sıfır araç satışlarında da ciddi bir yavaşlama yaşanıyor. Rakip şirketler ise Tesla'nın aksine büyümeyi sürdürüyor. Verilere göre 2025'in ilk çeyreğinde ABD'de yaklaşık 300 bin sıfır elektrikli araç satıldı. Bu rakam geçen seneye göre yüzde 10,6 artmışken, Tesla yüzde 9 geriledi.

Gerilemeyle birlikte General Motors (GM) ve Hyundai gibi üreticilerse beklendiği gibi elektrikli araç sektöründeki payını artırıyor. Bu bağlamda önümüzdeki aylarda pazar paylarında ciddi bir değişiklik görülmesi muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Tesla daha ne kadar gerilemeye devam edecek? Yorumlarda buluşalım.