Tesla Türkiye'ye Geliyor: Eleman Alımı Başladı!

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, sonunda Türkiye sınırları içerisinde de faaliyetlerine bşaladı. Elektrikli otomobiller konusunda uzmanlaşan ve dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan firma, Türkiye'de Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Ltd. isimli bir şirket kurdu.

Şirketin kurulmasının ardından Tesla hemen açık pozisyonlar için eleman aramaya başladı. Tesla'nın Türkiye operasyonunun başına Kemal Geçer geçti.

Dünya Kupası'nda Elon Musk-Recep Tayyip Erdoğan Buluşması

Elon Musk, 2017 yılında Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Anıtkabir'de fotoğraf çektirerek Türkiye'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygısını da ortaya koyan ünlü milyarderin Türkiye planları yakın dönemde belli oldu.

Ziyaretin amacının, tahmin edileceği üzere Tesla Model otomobillerinin Türkiye'de satışına başlamak olduğu ortaya çıktı. Elon Musk, iddiaya göre başarısıyla dikkat çeken eski Lufthansa Türkiye-Irak CEO'su Kemal Geçer'i Tesla operasyonlarının başına geçirmek için görüşmeler yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası final maçı için davetli olduğu Katar'da ünlü milyarder ile ufak bir görüşme gerçekleştirmişti.

Tesla, Türkiye'de öncelikle hızlı şarj istasyonu sayısını artırmak istiyor. Öte yandan firmanın otomobilleri de TL ile satılmak üzere ülkemize giriş yapacak.

Tesla; parça danışmanı, servis danışmanı, satış danışmanı, otomotiv mekanikerleri ve teknikerleri için iş ilanı açtı.