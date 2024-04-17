Tesla'nın Kurbanı Olan Çalışan Sitem Etti: "Kiramı Bile Ödeyemiyorum!"

Elon Musk, Pazar günü gece yarısına yakın bir saatte şirket geneline bir e-posta gönderdi. Gönderdiği e-postada şirketin çalışanlarının %10'dan fazlasını işten çıkardığını duyurdu. İşten çıkarmaların şirketi büyütmenin bir sonraki aşamasına hazırlamak için yapıldığını belirtti.

KVUE adlı haber sitesinin paylaştığına göre, bir ay önce Model Y arabalarını şirket merkezinde monte etmeye yardım etmek için EV üreticisine katılan Ezekiel Love'ın Pazartesi günü bir işten çıkarma mektubu aldığını söyledi.

Elon Musk Şirketi Büyütmek için Çalışanlarını Çıkarıyor

Söz konusu mektubun da paylaşıldığı haberde Love, durumla alakalı şunları söyledi:

''Hiçbir uyarı vb. olmadan işten çıkarıldım. İşsiz olduğuma inanamıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Onların yenilikte lider olmaları gerekiyordu. Üretimi öğrenmem için en iyi fırsat burası olurdu gibi hissediyorum.''

Bahsi geçen uyarı e-postasına rağmen bazı çalışanlar işten çıkarıldığını Pazartesi işe gittiklerinde öğrendi. Business Insider'ın belirttiğine göre, güvenlik bazı işçilere kimlik kartlarının çalışmadığını ve çalışmadığı takdirde artık işe alınmadıklarını belirtti.

İşten çıkarmalar, satışlarının önceki çeyreğe göre %20 düşmesiyle başladı. Musk, bu durumla ilgili şunları söyledi:

''Tüm Tesla satış ve teslimat sistemini basitleştiriyor ve verimli hale getiriyoruz. Karmaşık ve verimsiz hale gelmişti.''