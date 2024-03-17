Tesla ile Yaşanan Kazanın Davası Sonuçlandı: Rekor Oranda Tazminat Ödenecek!

Indiana mahkeme jürisi, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ve bir çalışanının, 2017'de Ford kamyonu ile motosiklet arasındaki bir çarpışmada kısmen sorumlu olduğuna karar verdi. Bu çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Christopher Dugan, kısmi amputasyon, kalıcı şekil bozukluğu ve travmatik beyin yaralanması geçirdi.

Marion County mahkeme jürisi, verdiği kararda Tesla ve çalışanı Kyle Kaszuba'nın, Christopher Dugan'a 42 milyon doların üzerinde tazminat ödemesi gerektiğini belirtti. Dugan'ın kazadan %30 oranında sorumlu olduğuna karar verdi. Bu nedenle ödülü 60 milyon dolarlık talepten 42 milyon dolara indirdi. Dugan'ın avukatlarının raporlara göre 191 milyon dolarlık bir tazminat talep ettikleri belirtilmişti.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Dugan'ın ilk ifadesine göre, çarpışma Kaszuba'nın Tesla'ya ait olan 2014 model bir Ford aracı kullanırken meydana geldi. İfadesine göre olay şu şekilde gerçekleşti:

Indiana polis benzin istasyonundan çıktığında sağ şeritteydi. Tesla'ya ait Ford Super Duty'yi kullanan Kaszuba, benzin istasyonuna yakın bir otoparka dönmeye çalışırken aracı "dikkatsizce" iki şeritten karşıya geçirerek trafikte ilerliyordu. Kaszuba'nın kamyonu Dugan'ın motosikletine çarpıp onu fırlatarak ciddi yaralanmalara neden oldu. Bu yaralanmalar, "Tesla, Inc. ve Kyle Kaszuba'nın ihmali sonucunda doğrudan ve yakın bir sonuç" olarak tanımlandı.

Courtroom View Network'e göre Kaszuba'nın olayda bir hatası olmadığını ve Dugan'ın onu görmesini zorlaştıran bir aracı yakından takip ettiğini savundu.

CVN'ye göre, Dugan'ın avukatı Nick Rowley ise Kaszuba'nın işe gitmek için acele ettiğini iddia etti.