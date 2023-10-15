Tesla'nın Kumanda Pilleri Başına Bela Oldu: Ceza Aldı!

Elektrikli otomobil üretimi yapan Tesla, kendine has tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Şirket, herkesin alışık olduğu şekillerden uzak olmayı seviyor. Buna en güzel örnek şirketin gerçek bir araba görünümündeki kumandası.

İşte bu kumandalar Tesla'nın başına bela oldu ve yüklü miktarda para cezası almasına sebep oldu. Kumanda pilleriyle ilgili sıkıntı yaşayan şirket, fiziki anahtarlarında değişikliğe gidecek mi? İşte haberimizin devamı...

115 Bin Dolar Para Cezası!

Tesla'nın gerçek bir araba görüntüsüne sahip kumandası, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından para cezasına çarptırılmasına sebep oldu. Kumandanın pilleri güvenlik standartlarına uymadığı için şirkete 115 bin dolar para cezası yazıldı.

Kumandanın pillerinin küçük tasarımı sebebiyle kolayca çıkabiliyor olması, çocukların dikkatini çekebileceği ve pillerini yutabileceği ihtimali sebebiyle güvenlik standartlarına uygun bulnmadı.

Hem oyuncak gibi duran hem de küçük olan kumandanın pilleri, çocukların sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli bulundu. Ayrıca Tesla'nın kullanım kılavuzu da yetersiz bulundu.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), kumandanın kullanım kılavuzunda gerekli uyarıların bulunmadığını öne sürdü. Tesla'nın bu cezanın ardından beklenen önlemleri alıp almayacağı merak ediliyor.

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