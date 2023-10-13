Tesla, Özel Tasarım Bira Seti Satmaya Başladı!

Elon Musk'ın sevilen markası Tesla, zaman zaman elektrikli araçların dışında çeşitli aksesurlar ve içecekler üretmeyi seviyor. Şirket şimdi de internet sayfası üzerinden özel tasarım bir bira seti satmaya başladı.

Cybertruck'tan ilham alınarak tasarlanan bira seti, fiyatı ve ilginç görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Tesla'nın bira setinde neler var? İşte haberimizin devamı...

CyberBeer + CyberStein Sınırlı Üretim Seti!

Tesla'nın internet sitesinde satışa çıkardığı bira setinde iki şişe bira ve iki adet kupa yer alıyor. CyberBeer adındaki bira şişeleri, açılı ve keskin bir tasarıma sahip. Ürünün açıklamasında biraların bitki ve baharat notaları taşıdığı, çay ve narenciye aromalarıyla zenginleştirildiği yazıyor.

Soğuk olarak tüketilmesi tavsiye edilen biraların yanında CyberStein adında iki adet kupa yer alıyor. Tıpkı bira şişelerinde olduğu gibi kupaların da tasarımı fütüristik bir görüntüye sahip. Siyah renkteki kupaların üstünde Tesla logosunun olduğunu görüyoruz.

330 ml'lik şişelerde satılan bira seti, 150 dolar fiyat etiketine sahip. Ayrıca tüketiciler setin yanında "CyberOpener" isimli şişe açacağını da 50 dolar karşılığında satın alabilir. Bazı kişiler ürünlerin fiyatını pahalı buldu.

Daha önce tekila, sörf tahtası, parfüm, düdük ve kedi yatağı gibi çeşitli ilginç ürünler satan Tesla, bu sefer de henüz piyasaya çıkmayan pick-up modeli Cybertruck'ın şerefine bira seti satmaya başladı. Bakalım şirket gelecekte başka ne gibi ürünler satacak.

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