Tesla Model Y Bataryası Patlamasın Diye Dua Edin (Yeni Batarya Parasına Ev Alırsınız)

Ünlü milyarder Elon Musk'ın otomobil markası Tesla, dünyanın her yerinde en çok satan elektrikli araç modellerinden biri haline geldi. Her ne kadar son zamanların bilançosu çok göğüs kabartmasa da bu halen bir gerçek. En popüler model ise Tesla Y modeli.

Uzun yıllar boyunca sorunsuz bir performans sunmayı başarıyorsa da bir "küçük" handikapı var: batarya ömrü sona erdiğinde ya da arızalandığındaki değişim maliyeti. Zira o paraya sayısız satın alım işlemi, hatta başka arabalar bile alınabiliyor.

Tesla Model Y için garantiden sonra batarya değişimine çıkarılan fatura yaklaşık $12,000 ile $20,000 arasında değişiyor. Bu rakam, bataryanın kapasitesi ve yaşadığı bozulma derecesine göre farklılık gösterebiliyor. Yani daha az da olabilir, fazla da.

Tesla Bataryaları Neden Pahalı?

Tesla, batarya değişiminde tüm çipleri yeniden değiştirmek yerine, sadece hasarlı modülleri onarıyor veya değiştiriyor. Bu sayede, batarya paketinin geri kalan kısmı korunuyor ve sistemin genel performansı bozulmadan maliyetler düşürülüyor.

Söz konusu işlem, teknik ekibin öncelikle aracın batarya yönetim sistemini kontrol etmesi ve ardından hasarlı modülleri tespit etmesiyle başlıyor. Ardından yüksek voltajlı sistemlerden aracı tamamen izole edip, özel araçlar kullanarak batarya paketini araç altından çıkartıyorlar.

Hasarlı hücreler, yeni ve sağlam hücrelerle değiştirilip paket tekrar kapatılıyor; son olarak, aracın yazılımı güncellenerek yeni modüllerin tanınması sağlanıyor.

Bir Nevi Yatırım Denilebilir

Tesla Model Y batarya değişim maliyeti, elektrikli araç sahipleri için önemli bir yatırım kalemi bile olabilir. Tek bir batarya ücretiyle Türkiye'nin çoğu şehrinden, İstanbul'un ise birçok semtinden ev satın alabiliyorsunuz. Tabii fiyat, yetkili servise gitmediğiniz zaman düşüş gösteriyor.

Yine de Tesla'nın yetkili servislerinde yapılan batarya değişimleri, hem en yüksek kaliteyi hem de aracınızın garantisi ve uzun vadeli performansı açısından en doğru sonuçları veriyor.

Ayrıca Tesla'nın çevresel duyarlılığı kapsamında, değiştirilen eski modüller ya geri dönüştürülüyor ya da enerji depolama sistemlerine entegre edilerek yeniden değerlendiriliyor—o yüzden yetkili servisten şaşmamak en iyisi.