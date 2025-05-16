BMW'ye Kafa Tutuyor: Arkadan İtişli Tesla Model Y'nin Türkiye Satış Tarihi Belli Oldu!

Tesla son dönemlerde yeni Model Y ile birlikte kelimenin tam anlamıyla pazarı domine ediyor diyebiliriz. Zira marka geçtiğimiz haftalarda çok uygun fiyatlara Model Y satmasının ardından Model Y'nin sportif versiyonu olan arkadan itişli seçeneğini de satışa sunmaya hazırlanıyor. Peki yeni Tesla Model Y Longe Range arkadan itişli versiyon kullanıcılara neler sunuyor? İşte detaylar...

Tesla Model Y Long Range RWD Türkiye Fiyatı

Tesla Model Y Long Range RWD’nin Türkiye satış fiyatı 2.662.662 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu versiyon, mevcut Standart ve AWD modelleri arasında konumlanarak, hem menzil hem de fiyat açısından dengeli bir seçenek oluşturuyor.

Yeni versiyonun pazara dahil olmasıyla birlikte Tesla, Türkiye’deki elektrikli SUV rekabetini daha da hareketlendirmiş oldu. Geniş menzil isteyen ve arkadan itişli sürüş karakterine ilgi duyan kullanıcılar için bu yeni seçenek, dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Tesla Model Y Long Range RWD Teknik Özellikleri!

Çekiş Tipi: Arkadan itişli (RWD)

Motor Sayısı: 1 adet elektrik motoru

Toplam Güç: Açıklanmadı (performans AWD versiyonundan daha düşük, Standart RWD’den yüksek)

0-100 km/s Hızlanma: Yaklaşık 7 saniye

Maksimum Hız: 217 km/s

Menzil (WLTP): 622 kilometre

Hızlı Şarj Süresi: Yaklaşık 25–30 dakikada %80’e kadar

Sürtünme Katsayısı: 0.22 Cd

Tesla’nın global ölçekte en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Model Y, şimdi yeni bir versiyonuyla Türkiye’de satışa çıkıyor. Long Range arkadan itişli (RWD) yapıdaki bu versiyon, özellikle tek şarjda ulaştığı 622 kilometrelik menzil ile öne çıkıyor.

Böylece bu model, Tesla'nın Türkiye pazarındaki menzil rekorunu da eline geçiriyor. Long Range RWD, hem şehir içi hem de uzun yol kullanımına uygun altyapısıyla farklı yaşam tarzlarına hitap etmeyi hedefliyor.

Görsel ve teknik anlamda güncellenen bu modelde, aerodinamiği iyileştiren tasarım detayları dikkat çekiyor. LED far tasarımı, gövde üzerindeki pürüzsüz geçişler ve 0.22 Cd sürtünme katsayısı gibi değerler, menzil ve verimliliğe doğrudan katkı sunuyor.

İç mekânda ise yenilenen koltuk yapısı, ambiyans aydınlatması ve arka yolcular için eklenen 8 inçlik kontrol ekranı gibi özellikler yer alıyor. Tesla, bu versiyonda konforu teknolojik bütünlükle bir araya getirerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımış durumda. Sürüş dinamikleri açısından bakıldığında, yeni Long Range RWD versiyonu 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 7 saniyede ulaşıyor.

Maksimum hızı ise 217 km/s seviyesinde. Geliştirilmiş batarya yapısı, sadece uzun menzil değil, aynı zamanda daha hızlı şarj olanağı da sağlıyor. Hızlı şarj istasyonlarında bataryanın %80’e kadar dolması yaklaşık 25-30 dakika sürüyor.

Ayrıca kabin içi gürültü azaltımı, güncellenen süspansiyon yapısı ve gelişmiş bağlantı sistemleriyle birlikte araç genelinde daha rafine bir sürüş sunuluyor.

Tesla Model Y Long Range RWD Siparişleri Ne Zaman Açılacak?

Tesla Model Y Long Range RWD sipariş etmek isteyen tüketiciler 21 Mayıs 2025 saat 18.30 itibariyle sisteme giriş yapabilecekler.

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