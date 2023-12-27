Tesla Mühendisine Fabrikadaki Robot Saldırdı!

Tesla robotları, Giga Texas fabrikasında çalışan bir mühendise saldırdı. Olay, 10 Kasım 2021 tarihinde aracın şasisinin montajının yapıldığı bir bölümde yaşandı. Robot, alüminyum parçalarını taşıma görevini yerine getirirken arızalandı ve mühendise saldırdı.

Mühendis, sırtında ve kolunda aldığı yaralarla fabrika zeminine "kan izi" bıraktı. Bu olay, Tesla'nın Giga Texas fabrikasındaki iş güvenliği önlemleri ve otomasyonun potansiyel riskleri hakkındaki endişeleri gündeme getirdi.

Tesla'nın robotları, geleceğin teknolojisi olarak görülse de beraberinde getirdikleri risklerle dikkat çekiyor ve bu olay, robotların insanlara zarar verebileceği endişelerini de artırdı.

Tesla Robotları İnsanları Hedef Alıyor mu?

Olayın üzerinden birkaç yıl geçmesine rağmen, 2021 yılında ortaya çıkan yaralanma raporunda detaylar paylaşıldı. Rapora göre, saldırıya uğrayan mühendisin işten izin almasına gerek olmadığı belirtilmiş.

Ancak, Tesla'nın Giga Texas fabrikasındaki iş güvenliği konusundaki endişeler sadece bu olayla sınırlı değil. İşçi Savunma Projesi tarafından yapılan incelemelerde, Tesla'nın iş güvenliği uygulamaları eksikliklerle dolu olduğu iddia edildi.

Aynı zamanda, Tesla'nın iş kazalarını yanlış sınıflandırdığı ve eksik raporlama yaptığına dair daha önceki iddialar da gündeme gelmişti. Araştırmacı Raporlama Merkezi'nin Reveal ekibinin raporuna göre, Tesla iş kazalarını 'kişisel tıbbi' vakalar olarak yanlış sınıflandırarak eyalet sorumlularından kaçmıştı.

Ayrıca, California OSHA müfettişlerinin raporunda, şirketin 2018'de sadece zorunlu hükümet dosyasında yer alan 36 yaralanmayı raporlamadığı tespit edildi.

Tesla'nın henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmamış olması, iş güvenliği ve otomasyon teknolojisinin güvenilirliği konusundaki endişeleri artırıyor. Bu olayın ardından, şirketin iş güvenliği protokollerine yönelik sıkılaştırılmış denetim talepleri de gündeme gelmiş durumda.